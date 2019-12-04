烘被機暖呼呼 專家：小心捲入異物

消基會與標檢局4日公佈市售「棉被烘乾機」查核報告，並宣導使用觀念。圖為蕭弘清委員示範說明。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 消基會與標檢局為確保消費者權益及加強商品安全宣導，4日召開「棉被烘乾機」調查記者會，報告顯示抽檢的10件產品，品質無虞但有一半不符合規定，包括聲寶、三菱等大廠牌。消基會委員蕭弘清則提醒：「使用烘被機要小心不要把機器整台蓋住，以免發生意外。」

產品標示瑕疵

寒冷的冬夜將至，能蓋上暖暖的棉被睡覺是件幸福的事。為幫消費者把關，消基會與標檢局合作調查市售烘被機合不合格，消基會董事黃鈺生說：「此次檢測商品品質上都沒問題，但有廠商更換電源線及馬達忘記申報，有標示不一的情形。」

根據調查指出，總計10台隨機抽查的產品品質無虞，但三菱電烘被機的電源線及馬達與原報告不同。消基會委員蕭弘清表示：「以前發生過很多電器就因為標示不清或品質不一導致燃燒意外。」Thomson、聲寶、鉅豪及松木則是中文標示有瑕疵，已通知業者限期改善，逾期會依法開罰最高100萬的罰緩。

使用「烘被機」要注意

蕭弘清也提醒消費者使用電器時，要依照說明書規定，表示「再好的產品都要正確使用才能安全無虞。」他表示，現今大都會生活沒有廣場可以曬棉被，烘被機就很好用，呼籲消費者購買時記得查看檢驗合格的標章，使用時沒有運轉或有異聲即立刻將電源關閉。

「使用烘被機要小心不要把整台機器蓋住，馬達吸入棉絮會導致機器燒掉。」消基會委員蕭弘清最後也提到，很少人會把說明書保存數年，之後將與標檢局共同推廣將說明書做成QR Code供民眾掃描。

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