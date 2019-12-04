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冬天也有螢火蟲！3大賞螢必去勝地 看夜精靈飛舞超夢幻

2019-12-04 18:37聯合報 記者魏妤庭／即時報導

把握下午5點半到7點半的活動高峰時間賞冬螢。圖／阿里山國家風景區管理處提供
把握下午5點半到7點半的活動高峰時間賞冬螢。圖／阿里山國家風景區管理處提供
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不只春夏，台灣冬天也可以賞螢火蟲！每年9年到隔年2月有另一波螢火蟲值得觀賞，其中，冬螢大概有8到9種，每年11月到隔年3月是最為活躍時間，近期以阿里山、大雪山森林遊樂區、杉林溪等，可以看到冬螢身影，若想看得把握機會。

秋冬螢火蟲有著與春夏螢火蟲不一樣的特色，光色較偏向冷色系，以綠色為主，最有趣的是，不是呈現一閃一閃發光，而是隨著螢火蟲飛舞的時候，尾端的光會形成如流星般的拖曳，黑暗山林中看起來特別夢幻。

不過，若想要前往賞冬螢，除了把握下午5點半到7點半的活動高峰時間外，要特別留意，賞螢需保持安靜，以免把螢火蟲嚇跑，手電筒上貼紅色玻璃紙降低對螢火蟲的干擾。最重要的是，用眼睛欣賞螢火蟲，切勿捕捉或攻擊。

1.大雪山森林遊樂區

大雪山森林遊樂區因涵蓋暖、溫、寒等3種森林帶，區內生物資源豐富，全年都可見到螢火蟲，而冬天可見的螢火蟲，就多達8種。其中，高山限定的神木螢，有記錄在攝氏6度低溫下，該種螢火蟲仍可以發光活動。若是前往大雪山森林遊樂區，可在遊客中心前面的大雪山林道旁，有機會看到冬螢。

2.阿里山國家風景區

阿里山國家風景區海拔橫跨200公尺到2,600公尺，不論是氣候、濕度皆適合螢火蟲生長、繁殖。與大雪山森林遊樂區相同，阿里山發現的冬螢就有8種，以山窗螢、鋸角雪螢、神木螢最多。

有機會看到冬螢的地點，包含奮起湖火車站往土地公廟沿線、南側觀光步道、北側觀光步道、大凍山，以及阿里山公路沿線、阿里山青年活動中心、祝山林道等地，可前往去「堵」冬螢。

3.杉林溪森林生態度假園區

杉林溪秋冬之際除了最有名的楓紅滿山外，同樣也有冬天螢火蟲可賞螢。杉林溪的冬螢是特有種鋸角雪螢，每年11月起大量出現在園區，入夜時可見黃綠色螢光在草叢中升起。為了方便賞螢，杉林溪森林生態度假園區規畫完整的賞螢步道，提供民眾使用。同時設有生態解說員帶領遊客前往探訪冬螢。今年於晚上6點10分開始觀賞螢火蟲導覽解說活動，持續到12月8日截止，想欣賞的民眾可以趁這個周末規畫賞冬螢小旅行。

神木螢是在高山區最常見的一種冬螢。圖／林務局提供
神木螢是在高山區最常見的一種冬螢。圖／林務局提供
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阿里山也可欣賞到美麗的冬螢身影。圖／
阿里山也可欣賞到美麗的冬螢身影。圖／
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冬螢飛舞最大特色就是尾巴綠光會如同流星般在黑夜中拖曳，看起來相當夢幻美麗。圖／林...
冬螢飛舞最大特色就是尾巴綠光會如同流星般在黑夜中拖曳，看起來相當夢幻美麗。圖／林務局提供
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螢火蟲賞螢阿里山

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