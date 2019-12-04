冬天也有螢火蟲！3大賞螢必去勝地 看夜精靈飛舞超夢幻

把握下午5點半到7點半的活動高峰時間賞冬螢。圖／阿里山國家風景區管理處提供 分享 facebook 不只春夏，台灣冬天也可以賞螢火蟲！每年9年到隔年2月有另一波螢火蟲值得觀賞，其中，冬螢大概有8到9種，每年11月到隔年3月是最為活躍時間，近期以阿里山、大雪山森林遊樂區、杉林溪等，可以看到冬螢身影，若想看得把握機會。

秋冬螢火蟲有著與春夏螢火蟲不一樣的特色，光色較偏向冷色系，以綠色為主，最有趣的是，不是呈現一閃一閃發光，而是隨著螢火蟲飛舞的時候，尾端的光會形成如流星般的拖曳，黑暗山林中看起來特別夢幻。

不過，若想要前往賞冬螢，除了把握下午5點半到7點半的活動高峰時間外，要特別留意，賞螢需保持安靜，以免把螢火蟲嚇跑，手電筒上貼紅色玻璃紙降低對螢火蟲的干擾。最重要的是，用眼睛欣賞螢火蟲，切勿捕捉或攻擊。

1.大雪山森林遊樂區

大雪山森林遊樂區因涵蓋暖、溫、寒等3種森林帶，區內生物資源豐富，全年都可見到螢火蟲，而冬天可見的螢火蟲，就多達8種。其中，高山限定的神木螢，有記錄在攝氏6度低溫下，該種螢火蟲仍可以發光活動。若是前往大雪山森林遊樂區，可在遊客中心前面的大雪山林道旁，有機會看到冬螢。

2.阿里山國家風景區

阿里山國家風景區海拔橫跨200公尺到2,600公尺，不論是氣候、濕度皆適合螢火蟲生長、繁殖。與大雪山森林遊樂區相同，阿里山發現的冬螢就有8種，以山窗螢、鋸角雪螢、神木螢最多。

有機會看到冬螢的地點，包含奮起湖火車站往土地公廟沿線、南側觀光步道、北側觀光步道、大凍山，以及阿里山公路沿線、阿里山青年活動中心、祝山林道等地，可前往去「堵」冬螢。

3.杉林溪森林生態度假園區