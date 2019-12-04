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總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

運動防護、延緩失能 物理職能治療明年可望直接服務

2019-12-04 17:01聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

歷經多次公聽會討論，在多位立法委員及衛生福利部醫事司積極協調下，社福衛環委員會今通過物理治療師法及職能治療師法修正條文，為衛福部所提出之折衷版本。修正重點為「以健康促進、傷病預防、運動防護、延緩失能照護或特殊教育為目，且與傷病治療無涉者」，民眾可不需取得醫師之診斷照會或醫囑，直接找治療師服務。條文後續經院會二、三讀，最快明年上路。

今日衛環會為討論此修正條文，衛福部部長陳時中、醫事司司長石崇良、衛環委員會召委陳宜民、立法委員吳玉琴、陳靜敏、邱泰源等人，熱烈交換意見將近半小時，過程數度僵持不下，會議時間暫停許久。

石崇良表示，上述法規已逾20年未修正，訂定之初是以疾病治療為概念，要求經由醫師開立診斷、照會或醫囑後，治療師才能執行業務。現在隨著國內人口老化，長照需求增加、健康促進、運動防護等觀念和服務都在進步，法條有必要配合時代變遷，做出修正。

吳玉琴表示，物理治療師和職能治療師都已走入社區，在推動活躍老化、減緩失能、運動防護等工作上扮演重要角色，卻因為過時法條而時時擔心觸法，此修正有助國家推展長照服務，也能幫助民眾更便利、快速取得專業的運動及健康促進相關服務。

邱泰源表示，自己是最早幫助物理治療師在社區工作的醫師之一，因為他的立場始終是把民眾健康放在第一位，雖然這個修正版本醫界一定不滿意，但他也是要去承擔。希望治療師及醫師雙方團體大家各退一步，才能取得折衷共識。石崇良表示，目前國內物理治療師及物理治療生共有約8千多位，職能治療師及職能治療生約有3千多位，修正條文今通過後，將送入立法院等待二、三讀，最快明年上路。

衛福部部長陳時中（左一）、醫事司司長石崇良（右一）、衛環委員會召委陳宜民（左二）...
衛福部部長陳時中（左一）、醫事司司長石崇良（右一）、衛環委員會召委陳宜民（左二）、立法委員吳玉琴（右前一）、陳靜敏（左前一）、邱泰源（左三）等人討論物理治療師法修正條文，過程數度僵持不下。記者邱宜君／攝影
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