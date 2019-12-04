「讚嘆這神聖的稜線啊」 聖稜線首次開放雪季登山

聖稜線壯美，雪霸國家公園管理處將首次開放雪季登山。圖／雪霸國家公園管理處提供、安世中攝影 分享 facebook 「…這神聖的稜線啊，誰能真正地完成這大霸 尖山至雪山的縱走，戴上勝利的榮冠，述說首次完成縱走的真與美！…」，1928年（日本昭和3年）當時的台灣山岳會總幹事沼井鐵太郎攀登大霸尖山後不禁讚嘆，拜政府山林開放政策，聖稜線將首度開放雪季登山。

聖稜線連結雪山山脈雪山主峰與大霸尖山的稜脈，長達10餘公里，海拔高度都在3100公尺以上，聖稜線壯闊，覆蓋白雪更是絕美，過去雪季只能遠眺，政府山林開放政策，雪霸國家公園將首次開放雪季聖稜線登山，部分山友引山友躍躍欲試，詢問度超高。

雪霸處明年1月3日啟動雪季，預計到明年3月31日，期間以服務與開放的精神取代管制，熱門登山路線登山口、山莊，將安排雪季指導員提供服務，雪霸處副處長鄭瑞昌指出，雪季聖稜線開放申請登山，唯山友須檢附登山安全管理評估表備查，ㄧ般申請案人數含領隊1至6人，申請聖稜線山友建議應3人以上，另領隊應自我檢視雪地訓練經驗，或攀登嚮導證書之資格。