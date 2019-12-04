糞便變黃金 醫療展高醫邀大家一起「呷賽」

根據研究，糞便移植可有效治療困難梭菌感染等多項疾病。記者楊雅棠／攝影 分享 facebook 一名90幾歲老奶奶，因肺炎住院，長期使用抗生素加上身體虛弱，造成困難梭菌感染，每天狂瀉超過10次，一再被隔離出不了院，而被暱稱為「格格」。後經醫師建議接受「糞便移植」治療，終於擺脫腹瀉之苦得以出院。而收治這名病人的高醫體系也在即將登場的醫療科技展，以「『呷賽』也能治病！」為主題參展，讓民眾更了解這項技術及腸道健康。

困難梭菌平常就存在於人體，平常因為有其他腸道菌叢的競爭及壓抑，對人體健康沒有太大的影響。但肺炎患者因長期使用抗生素，腸道的好菌也一併被殺死，使得困難梭菌大量繁殖，產生毒素而造成感染腹瀉。

高醫附設中和紀念醫院副院長吳登強表示，困難梭菌在美國一年造成2.5萬人死亡，但連被視為「最後一線藥物」的萬古黴素都難以對付。但根據研究，「糞便移植」卻可有效治療困難梭菌感染，以高醫收治的老奶奶為例，只「灌」了兩次糞便就痊癒了。

吳登強說，「糞便移植」是一種「腸道微菌叢植入術」，從腸道健康狀態良好的人身上取得糞便，先用生理食鹽水混勻稀釋，再過濾雜質後，透過大腸鏡經大腸植入大腸，或經鼻胃管、胃鏡由上消化道植入十二指腸或小腸的位置，讓捐贈者糞便中的好菌活下來，並在患者腸道中共生，困難梭菌就會被排除，病情即能痊癒。

吳登強說，過去認為要讓腸道好菌生長，食用益生菌即可，但益生菌僅能補充一種、最多十種，但糞便內的細菌量高達十的12次方，以糞便移植的方式才有機會將腸道內的菌相換回來。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒則表示，高醫目前已完成12例「糞便移植」病例，包括七名困難梭菌感染、五名為潰瘍性結腸炎。而這次醫療展，高醫將以這項技術為主軸，並建置45公尺的巨大虛擬腸道，邀請民眾體驗「呷賽能治病」，一起了解糞便與健康的微妙關係。