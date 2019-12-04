假日上網逾6小時、10分鐘不上網就受不了 恐是憂鬱徵兆

董氏基金會建議可下載使用「憂鬱檢測」APP篩檢自己的情緒，了解是否需尋求專業協助。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 憂鬱已經變成現代人很普遍的文明病，國內最新針對大台北地區青少年上網行為的研究發現，憂鬱程度越高者，假日上網總時數高於6小時比例越高，另外，當不上網後，10分鐘內就會想再使用網路者，有明顯憂鬱情緒，甚至可能需尋求專業協助的比例，也高於可忍耐不上網時間超過一小時者。

董氏基金會今年6月以台北市、新北市國高中職生為對象進行調查，回收有效問卷2140份，分析結果發現，超過36％的學生假日使用網路總時數超過6個小時，甚至約18%學生連課業繁忙的平日都使用網路6個小時以上，進一步分析，發現「年級越高」者，平日的每天上網總數大於6小時比例越高。

其中，21％左右的受訪者假日每次上網時間平均持續超過4小時以上，近43％受訪者更表示，只要一不上網後，大概半小時就會開始想繼續使用網路。過去也有很多文獻指出，長時間使用網路與憂鬱有關，這次研究也證實，憂鬱程度越嚴重者，選擇上網「與他人互動／聊天」的比例越高。

台灣兒童精神醫學會理事長陳質采解釋，多數人以為上網聊天可以紓壓，但卻忽略或許會選擇長時間在網路上聊天者，可能都是同樣學不會獨處、含自己做朋友的一群人，一直與這些人取暖只能暫時緩解情緒，恐怕找不出壓力解方。

陳質采進一步說明，許多青少年明知自己有沉迷現象，但因為外在的學業、人際、家庭挫折太大，才會逃避，逃到網路世界中喘氣，人終究要回到現實世界，但問題依舊沒有解決，甚至許多時間都被上網耗費，不知如何找回正常生活，也就漸漸失去改變的動機，花更多時間躲進網路世界中。

陳質采強調，家長在解讀這份調查，不可只是一味限制、控制孩子上網時間，若掌控力道過猛，反而讓孩子感覺自己的煩惱不被了解，更執著從網路世界的同伴身上取暖。人際、課業或家庭問題才是需要家長與孩子一同面對的問題根本，建議情況無法改善，可尋求專業醫療協助。