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影／最後一哩路 Hebe為瑪利亞重障大樓愛心募款

2019-12-04 16:02攝影中心 記者杜建重／台北即時報導

2013年由瑪利亞基金會發起的「極重多障服務大樓」募款擴園計畫，在社會各界串聯的愛心下，至今已募得2億4千萬元的建築經費，為了完成最後一哩路，瑪利亞基金會下午舉行記者會，請來傳愛大使Hebe田馥甄為募款活動宣傳，希望募得最後的3千5百萬元。

Hebe表示，日前到台中「瑪利亞啟智學園」與極重多障的孩子互動，到了現場陪孩子，才感受到空間非常不足，而且大家都必須依賴輪椅移動，在空間這麼有限的地方，真的沒有辦法讓學員們有良好的生活及學習環境。

募款計畫夥伴之一，入矩工作室雕塑家賴冠仲表示，將透過社會大眾所認捐的1001間小屋，以「生命的顏色Color life」進行藝術品的創作，賴冠仲說，1001個不同的房子，像是拼圖一樣有著各式各樣的顏色，如同每位孩子們獨一無二的故事，都是生命拼圖中不可或缺的一部分。

「瑪利亞啟智學園」的小玟(17歲，極重度腦性麻痺)在媽媽陪伴下來到記者會現場，開心地將極重多障孩子所製作的花束送給Hebe姐姐表達感謝。小玟媽媽連翊茹感性地說，謝謝Hebe為極重多障孩子的需要發聲，很幸運小玟在7歲時，找到可以去上學的瑪利亞啟智學園，不但讓孩子有一處專業復健與學習生活的地方，也讓當父母的我們有喘息的時間，能夠安心去工作，減輕我們長期照顧的壓力。

最後 ，Hebe田馥甄在記者會上率先認捐十間「時光淬鍊」銅小屋，共120萬元的善款注入「極重多障服務大樓」擴園計畫，除了拋磚引玉，她同時也呼籲社會大眾一同響應「Color life 1001」募款活動，凝聚愛的力量共同建造「極重多障服務大樓」，幫助這群天使，讓他們可以和一般人一樣，擁有更好的生活和學習機會。

瑪利亞基金會下午舉行記者會，請來請來傳愛大使Hebe田馥甄（中）為募款活動宣傳，...
瑪利亞基金會下午舉行記者會，請來請來傳愛大使Hebe田馥甄（中）為募款活動宣傳，希望為「極重多障服務大樓」擴園計畫，完成最後一哩路，募得最後的3千5百萬元。記者杜建重／攝影
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瑪利亞基金會傳愛大使Hebe田馥甄現身記者會，為「極重多障服務大樓」擴園計畫募款...
瑪利亞基金會傳愛大使Hebe田馥甄現身記者會，為「極重多障服務大樓」擴園計畫募款。記者杜建重／攝影
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募款

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