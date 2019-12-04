外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

「InterNations」評選全球最適合居住城市，台北二度獲得第一名。圖／ingimage 分享 facebook

許多人嚮往到國外生活，而選擇移民，不過究竟世界上哪個城市最適合人居住呢？根據外國網站「InterNations」調查全球82個城市，公布2020世界上最適合居住的城市是「台北」，超過紐約、巴黎等世界知名大城。

「InterNations」訪問全球178個國家、超過2萬名受訪者對不同國家進行評分。台北繼去年得到冠軍後二度蟬聯，成為全球最適合居住的城市。其他前五名的城市還有馬來西亞首都吉隆坡，越南胡志民市、新加坡市及加拿大蒙特婁。

台北之所以能在82個城市中脫穎而出，多數受訪者認為，台北的生活品質高但物價卻相對較低。生活品質方面，台北僅次於日本東京及瑞士楚格（Zug），位居排行榜第三。另外超過九成的人滿意台北的交通、醫療保健及治安。

不過台北在「求職」及「定居」兩項評分表現較差，主因在台北人主要以中文及閩南話為主，對外籍人士來說理解不易。即便如此，台北人還是能展現親切友好的態度，據調查報告指出，有80%的受訪者認為台北人普遍友好，位居全球第4。

這項調查由德國「InterNations」公司製作，該公司主要服務項目旨在讓各國間的人士可以互相交流，並提供移居他地所需的資訊。每一年都會進行全球最適合居住城市相關調查，台北則已連兩年蟬聯冠軍。