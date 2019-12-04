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泰簽政策急轉彎！ 泰政府將取消財力證明等新規

外送途中好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

泰簽政策急轉彎！ 泰政府將取消財力證明等新規

2019-12-04 15:01聯合報 記者張芳瑜／即時報導

日前，泰國政府宣布，未來遊客申辦泰國簽證將新增「2大新規」，遊客不但須提前線上預約，還要提供三個月內的財力證明文件，掀起一波「泰簽之亂」。不只遊客申請變麻煩，旅行業者也抱怨，代辦手續變得更複雜，根據媒體報導，台中市旅行公會理事長張進丁表示，因為旅行社大反彈，「財力證明等全取消，恢復原始規定」，稍晚泰國經貿辦事處會再發布相關消息。

泰簽政策急轉彎，財力證明等新規將取消。圖／摘自泰國觀光局
泰簽政策急轉彎，財力證明等新規將取消。圖／摘自泰國觀光局
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泰國旅行社

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