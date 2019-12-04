以租代買行不通？兒盟再說明內湖購屋的原因

兒福聯盟在內湖瑞光路購一層辦公室做為新據點，外界質疑這筆花費的正當性和規畫細節，兒福聯盟臉書官方粉絲專頁今天發文說明，購屋所花的3.7億元是成交價，付款條件仍與業主討論中，不是故意不對外說明。房租漲、政府給的據點頻搬遷，以及多年未找到建商幫忙，都是決定買屋的原因。

兒盟表示，他們也是高房價下受影響的民間單位。這幾年房東漲房租、政府提供的地點頻更換，某服務點兩年來搬家四次，嚴重影響案家服務品質。他們說，如果房租有管制，或政府的專案願意補助房租，或有相關制度補助NGO的用地或用屋，他們也無須面臨買房煩惱。

兒盟說，購入的辦公室坪數含公設約750坪，他們在此之前找過雙北市環境安全、交通便利、非工業用地的建物，也找尋大型建商幫忙，都未果。為不拖延新服務開展時間，他們才決定買房，符合條件的地點剛好在內湖。

有民眾質疑為何要以買代租，兒盟表示，兒盟北區辦公室房租高，面臨隨時漲價的壓力。如果把每月租金拿去付房貸，至少多年後付完房貸，仍保有一穩固的據點。穩固的據點能支持永續的服務。

也有人質疑兒盟多年來暗自把捐款用於買屋，白麗芳表示，他們沒有隱瞞的意思，本來是希望服務中心成立後，再對外公布。兒盟接受的捐款也都以服務為優先，如是專款也不會動用。這筆購置基金來自政府規定可使用的行政成本結餘。