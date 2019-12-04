聰明防治病蟲害 少用農藥IPM永續善農獎今頒獎

農委會今天舉辦首屆「永續善農獎IPM Award」評選活動，入圍10名農友，最後由三光米股份有限公司、釋迦農張簡裕峰，以及宜蘭金柑農游淑珍等3人獲獎。

所謂的IPM耕作，是用「預防勝於治療」的觀念對待作物，觀察並監測病蟲害，聰明且有效運用防治資材、栽培技術及設施等多元的防治方式，將作物疫病、害蟲、雜草等害物控制在不影響經濟生產，減少化學農藥使用，是一種綜合管理的病蟲害防治法。

農委會防檢局表示，對於慣行使用化學農藥的農民，IPM耕作是最容易學習並達成化學農藥減量的耕作技術。

農委會防檢局長馮海東表示，民國106年農委會喊出農藥減半口號，若IPM推動可以落實，合理使用化學藥品，可以降低原來化學農藥使用，因此政府要有些誘導獎勵措施，透過這個獎項，針對個別典範，讓其他農民學習。

本次競賽評審團代表、農委會藥毒所退休研究員楊秀珠表示，農民還是比較趨向依賴農藥，可是又不會用，不會使用農藥不是農民的錯，是專業人士、農政單位沒有好好教他們使用． 所以問題一發生，要噴甚麼藥物這種依賴性不改，農民的觀念很難改變，用IPM綜合防治的觀念去推廣，就是希望改變農民的用藥觀念。

入圍的草莓農袁婧清表示，成本比慣行農法多出三分之一，應該把慣行農法與IPM做區隔，要誘導農民做，不是要農民自己加入，自己找通路；她說，進行IPM防治這塊田區，草莓每台斤300元，一般慣行草莓賣250元，她並不反對用藥，但要合理、遵守採收期的使用。