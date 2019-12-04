立委要提兒醫材調度平台入法 首年中國附醫得標

聯合報今年曾多次報導過台灣兒童醫材缺乏的問題，衛福部於11月8日時，徵求困難取得兒童用藥調度平台計畫，醫事司長石崇良今表示，該計畫經委員審查後，由中國醫藥大學附設兒童醫院取得第一順位。

醫事司長石崇良今天在立法院衛環委員會表示，中國醫藥大學附設兒童醫院將專責辦理困難取得之兒童必要藥品及醫材之統一採購、緊急調度及統籌供應，首年預算約一億多，經費來源由醫發基金支應，計畫預計於2020年1月上路。

立委吳玉琴、王育敏等人也表示將提案新增兒童及少年福利權益保障法第23條之一來入法，保障病童基本生存及醫療權。衛福部長陳時中表示支持，基於保障早產、重病兒童適用醫藥材處理機制與規畫，將全力配合。

石崇良表示，該計畫於上月8日公告後，經近三周審查下，考量中國兒醫計畫完備、地理位置等優勢，目前審議結果為得標第一順位，近日將與其聯繫確認細節。未來運作方式將由醫事司成立諮議會，中國兒醫就是平台執行單位，將負責調度、進口與通報三面向。

石崇良說，此三面向包含兒童醫藥材的調度配送，也接受缺藥通報，並審查是否為國內缺藥或國內有但目前未生產，來預估量跟先採購，並常規監測哪些醫藥材為常用需求，或是生產的藥廠少，以免再度缺乏。

對此，中國附醫表示，於上月中就該平台計畫至部內簡報，但因還沒進入議價程序，後續將再研議討論。