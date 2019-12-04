「一芳水果茶」插旗泰國！董事長柯梓凱：樂觀看待人生低潮再出發

今年飽受爭議的手搖飲品牌「一芳水果茶」傳出新消息，首間泰國曼谷門市3日正式開幕，落腳綜合性百貨商場Samyan Mitrtown，主推「新鮮水果」入茶，10月開放試營運以來，成功吸引消費者目光。近期受政治風暴影響的「一芳」風波不斷，一芳董事長柯梓凱坦言，確實很難做，唯有「收拾心情、回歸初心」，把基礎功打好才是關鍵。

柯梓凱分享，有關國外佈局部分，一芳多以代理商或代理加盟商方式營運，目前海外16國家、300個城市，有將近1500家門市，範圍涵蓋泰國、越南、菲律賓、馬來西亞及新加坡等國，預計12月20日曼谷第二間門市將正式營運，明年平均每月開一家，預計展店至14家門店。

「一芳水果茶」先前於官方微博發文「支持一國兩制」言論，觸及政治議題引發民怨，連動許多網友發起「拒喝一芳」活動，造成全台多處加盟店陸續倒閉或結束營業，鼎盛時期全台「一芳水果茶」共178家分店，目前已關閉30多間，預計至年底前將再調整部分營業門市，數量估計在20家左右。