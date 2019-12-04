周五晚上起冷氣團南下 中部以北氣溫再降

相關新聞
起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金2019-12-04 10:20
「一芳水果茶」插旗泰國！董事長柯梓凱：樂觀看待人生低潮再出發2019-12-04 11:56
他怨Gogoro VIVA不好騎 網打臉曝這優勢：根本無敵2019-12-04 11:12
130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可以2019-12-04 11:16
小鮮肉款待愛上若男將 歡迎光臨！土湯溫泉2019-12-04 09:54
虎落平陽被犬欺？狗狗躺「虎爺」身上爽睡 網笑：抱一起才不會冷啦2019-12-04 12:00
獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光2019-12-04 09:33
拚耶誕節、春節消費力 今年夜市券延用到明年1月底2019-12-04 12:14
影／給新竹人喝好水 環團到立院要求立委站出來2019-12-04 12:14
立委要提兒醫材調度平台入法 首年中國附醫得標2019-12-04 12:04
天冷腰痛最好趴姿用熱敷墊 「這些人」盡量別用2019-12-04 11:56
5G故宮來了！「AR智慧導覽」走進古畫不是夢2019-12-04 11:51
飲酒助眠？醫師指無法促進睡眠品質2019-12-04 11:31
台灣最美公路景觀出爐 通霄日落大道奪冠2019-12-04 11:21
破除「虎媽」刻板印象 藍佩嘉解構西方文化本質論獲獎2019-12-04 11:20
新竹男罹攝護腺癌 怕術後影響性福力求「保根」2019-12-04 11:08
不是睡不著才叫失眠 出現4種症狀應就醫2019-12-04 11:07
交通部智慧運輸新五年計畫 十大重點看這2019-12-04 10:07
台南井仔腳鹽田賞絕美夕陽 四草綠色隧道宛如亞馬遜河2019-12-04 09:51
揭開白色巨塔的祕密 喬病床喬掛號，這些人最夠力2019-12-04 09:00
72歲老翁頻尿睡不好 就醫赫見膀胱內長滿瘤2019-12-04 08:55
賴忠瑋：今全台都轉濕冷 中南部降雨多在周四2019-12-04 07:50
吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級2019-12-04 07:33
未替食品外送員保險 可罰30萬2019-12-04 00:30
健康你我他／勤揉痠痛處 症狀就消除2019-12-04 00:22
心臟手術改微創 縮短病人恢復期2019-12-04 00:22
看指甲知腎不好？ 醫：5字訣更有用2019-12-04 00:22
小中風快就醫 不讓失智症找上2019-12-04 00:22
汽機車廢氣吸5年 失智風險倍增2019-12-04 00:22
校園群聚多 水痘進入流行高峰2019-12-03 23:59
公費流感疫苗 老人、幼童8日開打2019-12-03 23:57
蘇花改通車不斷提前 選舉考量？2019-12-03 23:50
嬰兒趴睡、與父母同床 小心窒息2019-12-03 23:48
染麻疹 趴趴走 3度就診未揪出2019-12-03 23:42
水氣沒幫忙！福壽山覆霜 合歡山結冰2019-12-03 23:27
好市多驚見鼎泰豐料理 網大讚：份量大、有家的味道2019-12-03 21:55
又濕又涼！ 全台明下雨晚間起北台大雨2019-12-03 20:28
超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」2019-12-03 20:21
台灣最美10大景觀公路 西濱苗栗通霄段奪冠2019-12-03 20:00
熱門文章
3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！2019-12-03 18:15
好市多驚見鼎泰豐料理 網大讚：份量大、有家的味道2019-12-03 21:55
又濕又涼！ 全台明下雨晚間起北台大雨2019-12-03 20:28
台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵2019-12-03 14:56
市內電話到底要不要取消？過來人曝：留著保命2019-12-03 16:18
吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級2019-12-04 07:33
比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元2019-12-03 18:03
花3.7億內湖買辦公室 兒盟財務狀況這裡看2019-12-03 19:02
社工不配用3.7億元辦公室？呂秋遠這麼說2019-12-04 01:56
影／太冷了！合歡山壁鋪薄冰 連水窪都凍成冰池2019-12-03 14:50
揭開白色巨塔的祕密 喬病床喬掛號，這些人最夠力2019-12-04 09:00
超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」2019-12-03 20:21
香港事件波及一芳虎尾店歇業 老闆鞠躬淚謝謝大家2019-12-03 12:15
搬到男友家吃飯有人煮、免做家務 不滿「弟媳有敵意」遭網酸2019-12-03 16:01
花3.7億元買新辦公室惹議 教部：兒盟合法提列準備金2019-12-03 18:35
3.7億買辦公室惹議 兒福聯盟爆退捐潮2019-12-04 00:19
獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光2019-12-04 09:33
IKEA瑞典食品超市「高CP值TOP 10」！19道簡易食譜輕鬆DIY2019-12-03 17:52
信義區必衝耶誕景點！千隻小熊集合BELLAVITA太萌啦2019-12-03 16:05
她抱怨加油員加錯油 網友：機車加92、95、98汽油差別不大2019-12-03 19:35
韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺樂天世界門票乙張2019-12-03 12:49
想脫單？必學3句「睡覺前」的撩人情話 告白一秒成功2019-12-04 00:15
媽寶男每周帶「女友髒內衣褲」給姐洗 她崩潰：這公主不能娶！2019-12-03 22:16
在飛機上莫名被白眼？ 15種失禮行為你中幾個2019-12-03 15:57
頂呱呱再推一日限定優惠 三顆呱呱包加地瓜薯條只要1802019-12-03 14:21
蘇花改通車不斷提前 選舉考量？2019-12-03 23:50
冬至大戰搶先開打！「雞蛋布丁」、「草莓煉乳」湯圓暖心上市2019-12-03 20:35
肯德基「椒香麻辣脆雞」罪惡登場 搭香濃可可蛋撻、拿鐵搶攻耶誕大餐2019-12-03 18:03
女大生月經遲到被分手！男友「超渣對話」流出引萬人怒2019-12-03 16:56
腎不好看指甲便知？ 醫說這五字口訣更實用2019-12-03 13:52
SYM 七期環保新車 搶先推出2019-12-03 14:42
機車族注意！高濃廢氣吸五年 血管性失智症風險倍增2019-12-03 16:48
超療癒辦公室打卡小物「無力炸醬麵」！抱枕、毛毯雙重功用一次滿足2019-12-03 17:16
他今年97歲仍快樂中氣十足 因為他堅持做這件事25年2019-12-03 19:38
130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可以2019-12-04 11:16
2019房市代表字「回」房價漸回溫 交易量回穩2019-12-03 14:24
每日星座運勢／獅子競爭計較中得財 事業聽命行事2019-12-04 00:00
影／不悶了！ 鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書2019-12-03 13:25
影展珠寶造型術 昆凌PK迪麗熱巴2019-12-03 18:20
留言