周五晚上起冷氣團南下 中部以北氣溫再降

今天至周五東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；南方雲系北移，今天白天各地有局部短暫雨，今晚起至周五北部及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有短暫雨；周五晚上起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降。

周六、周日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一、下周二大陸冷氣團稍減弱，早晚天氣仍冷；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天至周六東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。