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天冷腰痛最好趴姿用熱敷墊 「這些人」盡量別用

2019-12-04 11:56聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

天冷腰痛的時候，來塊熱敷墊好舒服，但有一名70多歲的阿公因罹患糖尿病對痛覺、壓覺的感受較不靈敏，使用高溫的熱敷墊時間過長，造成燙傷。物理治療師提醒，使用熱敷墊時須控制溫度和時間，且癱瘓、糖尿病等感覺較遲鈍者則應避免使用。

物理治療學會理事長曹昭懿表示，坊間熱敷墊品牌多，最好選用經過衛福部醫療器材認證的產品較安全。由於熱敷墊是乾熱治療的電力器材，維持一定的高溫來達到促進血液循環、軟組織放鬆伸展和舒緩疼痛的功能，為避免燙傷，使用時要注意三大原則，才能確保安全。

首先要注意溫度，不要高於45度；二是控制時間，通常熱敷20分鐘便足以達到體表血液循環的效果，因此15至20分鐘最佳；三是留意部位，某些部位皮膚較薄，例如脖子，使用時要特別小心。另外，嬰兒、癱瘓者、孕婦、糖尿病患等對溫度感覺較遲緩的人則盡量不要使用熱敷墊，或將溫度調在40度以下，以免燙傷而不自知。

曹昭懿還提醒，熱敷墊使用於背部的時候，最好以趴姿使用，才不會因熱氣無法消散、使皮膚起水泡，造成二度燙傷。若有汗珠也要擦乾後再使用，才不會因為水本身容易被加熱，而在皮膚的單一部位造成灼傷。

食藥署醫粧組科長吳正寧則提醒，熱敷墊雖然在我國屬於低風險的第一等醫療器材，但在使用之前仍要認明外盒包裝是否有標示醫療器材許可證字號，若是使用後發生不良反應，也可打通報專線（02-23960100）或至系統（http://qms.fda.gov.tw）進行通報。

熱敷墊依據部位有許多尺寸、形式，但選擇經過衛福部認證的產品較為安全。記者楊雅棠／...
熱敷墊依據部位有許多尺寸、形式，但選擇經過衛福部認證的產品較為安全。記者楊雅棠／攝影
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食藥署舉行記者會提醒民眾熱敷墊選購和使用注意事項。記者楊雅棠／攝影
食藥署舉行記者會提醒民眾熱敷墊選購和使用注意事項。記者楊雅棠／攝影
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糖尿病高溫

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