天冷腰痛最好趴姿用熱敷墊 「這些人」盡量別用

天冷腰痛的時候，來塊熱敷墊好舒服，但有一名70多歲的阿公因罹患糖尿病對痛覺、壓覺的感受較不靈敏，使用高溫的熱敷墊時間過長，造成燙傷。物理治療師提醒，使用熱敷墊時須控制溫度和時間，且癱瘓、糖尿病等感覺較遲鈍者則應避免使用。

物理治療學會理事長曹昭懿表示，坊間熱敷墊品牌多，最好選用經過衛福部醫療器材認證的產品較安全。由於熱敷墊是乾熱治療的電力器材，維持一定的高溫來達到促進血液循環、軟組織放鬆伸展和舒緩疼痛的功能，為避免燙傷，使用時要注意三大原則，才能確保安全。

首先要注意溫度，不要高於45度；二是控制時間，通常熱敷20分鐘便足以達到體表血液循環的效果，因此15至20分鐘最佳；三是留意部位，某些部位皮膚較薄，例如脖子，使用時要特別小心。另外，嬰兒、癱瘓者、孕婦、糖尿病患等對溫度感覺較遲緩的人則盡量不要使用熱敷墊，或將溫度調在40度以下，以免燙傷而不自知。

曹昭懿還提醒，熱敷墊使用於背部的時候，最好以趴姿使用，才不會因熱氣無法消散、使皮膚起水泡，造成二度燙傷。若有汗珠也要擦乾後再使用，才不會因為水本身容易被加熱，而在皮膚的單一部位造成灼傷。