5G故宮來了！「AR智慧導覽」走進古畫不是夢

5G高速行動頻寬時代來臨，逛博物館也能不一樣。國立故宮博物院與中華電信在故宮正館210展間建置了國內第一個室內5G通訊實驗場域，目前「AR智慧導覽」已建構完成，即日起開放線上預約，或可直接到210展間內報名，將可搶鮮體驗5G故宮的夢幻古畫世界。

著眼於5G行動通訊技術高頻寬、低延遲的特性，故宮開發了一套「AR智慧導覽」，運用210展間展出的「以文會友—雅集圖特展」，當民眾戴上智慧眼鏡，虛擬的庭園造景整合在現實的展廳中，擴增實境功能讓民眾融入古代文人的聚會現場，進入畫作世界。

AR智慧導覽體驗活動提供平板及智慧眼鏡兩種載具供選擇，並可透過線上或現場預約報名，相關注意事項如下：

智慧眼鏡：未採線上預約機制，須於現場報名(每日早上9:15開放登記早上場次/下午13:55開放登記下午場次)。

平板：

1.線上預約：https://theme.npm.edu.tw/exh108/ElegantGatherings/ARguide/ (體驗當日法接受預約；於欲體驗日前1日完成預約)

2.現場報名：每日早上9:15開放登記早上場次/下午13:55開放登記下午場次