飲酒助眠？醫師指無法促進睡眠品質

許多人說喝酒助眠，不過醫師表示，酒精雖能使人放鬆想睡，卻破壞正常的睡眠結構，無法促進睡眠品質。同時，對於酒精耐受度高的人，短期間會因為肝臟分解藥物的酵素增加，使得這群人使用各種藥物效果不彰；長期飲酒則會導致腎功能衰竭，易發生藥物中毒。

一名60多歲的商人長期因壓力影響睡眠品質，他透過飲酒助眠，同時使用七至八種鎮靜安眠藥，不過效果不彰，睡不好的情形持續超過一年。

書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，「酒精助眠」一說不見得正確，適量攝取酒精雖能使人放鬆，但正常睡眠有一定結構，而酒精會干擾睡眠結構，像是深睡期減少，導致淺眠易醒與睡眠品質不佳。

由於上述患者有飲酒習慣、酒精耐受度較高，肝臟分解藥物的酵素隨之增加，可能因此導致使用七、八種鎮靜安眠藥也容易感到無效，且使失眠的治療變得更困難。

陳家駒在臨床上看到許多患者像上述個案一樣，睡不好就四處就醫拿藥，或者試吃家中長者剩餘的安眠藥。陳家駒表示，許多科別都能開立鎮靜安眠藥，但鎮靜安眠藥的種類有五、六十種，須要對症用藥。舉例來說，老年人通常適合短效的鎮靜藥物、未必要用到安眠藥，因此不建議拿家人朋友的藥吃吃看，或者自行調藥。

陳家駒表示，當藥物治療兩個月以上仍未見效，應確認自己是在精神科、身心科或睡眠專科求診。就醫前，可明確寫下每日從早到晚的生活作息、飲食習慣、病史與用藥狀況等，以協助醫師判斷。

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