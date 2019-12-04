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台灣最美公路景觀出爐 通霄日落大道奪冠

2019-12-04 11:21聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

公路總局舉辦台灣十大景觀公路票選活動歷經一個月，12月1日截止，今天公布票選結果，有日落大道美譽的台61線通霄路段奪得最美景觀公路第一名，第二、第三名則是有大船出航意象的桃園台61線永安漁港脊背橋、以及有無敵海景的台東台9線金崙大橋。

公路總局副總工程司陳進發表示，分析前三名獲選原因，台61線有日落大道美譽，永安漁港脊背橋以及金崙大橋，則是橋體的美觀展現。從票選可見民眾重視橋體美學設計，因此空間美學、橋體設計等美學提升方面是未來的重點方向。

苗栗工務段段長陳禎康表示，台61通霄路段以通霄落日大道著名，該路段是西濱公路唯一有靠山側的路段，除了有落日大道美譽，還有台灣最美的月牙灣公路、西部太麻里之稱。尤其通霄路段筆直地對準台灣海峽，白天夜晚都有美麗的漁船、海景。

桃園中壢段段長顏建忠表示，永安漁港脊背橋去年5月19日才完工通車，外觀遠看如同一艘大船即將出航，13條鋼纜如同船帆，現在是永安漁港的特色地標。

台東大武工務段辦事員詹伊潁表示，台東台9線金崙大橋擁有無敵海景，美景讓人心曠神怡，附近的景點有全台最美的車站的多良火車站，還有天使之翼，常常吸引遊客前往。

除了這三條票選最美的景觀公路之外，其餘入列的還有台九線白米景觀橋、台14甲線鳶峰至合歡山路段、台三線三灣客庄路段、台二線金山石門路段、台21線塔塔加路段、台20線甲仙大橋及台26線港仔旭海路段。

活動期間參與票選活動的民眾有機會獲得獎品，公路總局表示，將於12月9日公開抽獎，並於活動網頁公布活動得獎名單，獎項包括市價1萬7990元的ZenFone 6，及市價1萬4800元的捷安特自行車等。

台東台9線金崙大橋有無敵海景。圖／公路總局提供
台東台9線金崙大橋有無敵海景。圖／公路總局提供
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台14甲線鳶峰至合歡山路段。圖／公路總局提供
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有日落大道美譽的台61線通霄路段奪得最美景觀公路第一名。圖／公路總局提供
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桃園台61線永安漁港脊背橋有大船出航意象。圖／公路總局提供
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台9線白米景觀橋。圖／公路總局提供
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台東台三線

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