破除「虎媽」刻板印象 藍佩嘉解構西方文化本質論獲獎

西方社會常認為高教育程度華人出於典型「虎媽」式教養，台大社會系特聘教授藍佩嘉研究台、美上百個華人家庭，發現「虎媽」等各型態父母，其實都是被全球化社會結構所養成，解構西方對「虎媽」的文化本質論。專書《撫養全球家庭：教養、移民、階級在台灣與美國》今獲中研院第八屆「人文及社會科學學術性專書獎」。

藍佩嘉今年出版《拚教養》深受好評，內容即是將這本英文學術專書《撫養全球家庭》的台灣家庭部分做大眾化改寫。藍佩嘉說，《撫養全球家庭》因很學術，不會再另以中文出版。

《撫養全球家庭》研究四類家庭型態，包括台灣及美國第一代華人移民的中產階級、勞動階級家庭，各訪談80位、56位家長。藍佩嘉說，西方看華人有種本質性看法，就是華人是儒家社會，重視父母權威，因此要拚教養。但她從社會學角度解構，發現這些父母其實很異質，除了呈現階級差異，也顯現行動者面對不同歷史情境與社會條件，因不安發展出的對應策略。

藍佩嘉說，有趣的是，在當今台灣，「虎媽」概念並不特別受歡迎，原因是因台灣第一代反思自己童年，想修正傳統教養的方法，因此風行的書都是學習如何愛孩子等，而這是來自西方概念。另一方面，台灣對移民都浪漫化，認為美國孩子功課壓力不大、會有快樂童年，進而懷有美國夢。但藍佩嘉研究發現，其實第一代移民父母壓力並不亞於台灣父母。

「文化不是本質，是因應性產生的策略。」藍佩嘉說，她2011、2012年訪談發現，移民父母除擔心下一代面對種族歧視社會，也憂心美國經濟衰退，懷疑孩子未來在哪裡，因此根據自己文化資源、對孩子想像不同等理由，採取不同作法。

她訪談得知，許多移民父母仍把孩子交給美國式文化，希望學會踢足球等；但也越來越多移民父母覺得美國有些文化很負面，希望讓孩子重視華人傳統勤奮的價值，讓孩子學中文、進而回亞洲工作，將在美國常遭到「竹子天花板」、因華人身分難以升遷管理職的弱勢身分，轉成加分。

然而美國人往往覺得這些移民的教養方式很「虎媽」，藍佩嘉說，藉此書，她想提供全景觀點，讓大家看到華人的教養策略；一方面是華人的結構位置引發焦慮所產出的策略，另一面也像「文化工具箱」理論般，將本有華人文化不斷重組出新的樣貌。