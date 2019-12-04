新竹男罹攝護腺癌 怕術後影響性福力求「保根」

新竹一名52歲男子，長期一進廁所一待就是15分鐘以上，卻還是尿不出來或有尿卻變慢，忍了一年才就醫，檢查後竟發現罹患攝護腺癌第2期，男子擔心若進行切除手術將造成性功能障礙，極力要求一定要「保根」，經醫師建議後選擇採用荷爾蒙與藥物合併治療，目前恢復良好癌細胞沒有移轉，同時也解決了排尿困難的問題。

東元綜合醫院泌尿中心主任醫師劉兆漢指出，根據衛福部歷年男性癌症死亡原因統計，攝護腺癌在男性癌症死亡原因中排名第七，死亡率達11.8%，且每年持續攀升，幾乎每星期就有一名男性確診。除老化與遺傳因素外，飲食問題也是罹患攝護腺癌的原因。

劉兆漢表示，攝護腺癌無法由外觀分辨，早期症狀也不明顯，若出現頻尿、尿流細小、滴尿、射精時疼痛、甚至血尿、血精、骨骼疼痛時，通常都已經相當嚴重。

攝護腺癌可藉由簡易的攝護腺特異抗原（PSA）檢查，這種由攝護腺上皮細胞分泌出來的蛋白酵素，在血液中的安全值應在4ng/ml以下，由於攝護腺肥大、發炎或鈣化，PSA值也會上升，若超過10，就有罹癌可能，應立即進行經直腸前列腺超音波切片檢查。

劉兆漢表示，肝癌與肺癌發現後的平均存活率僅約6個月，而攝護腺癌存活率可達5年以上。攝護腺癌的治療方法因人而異，目前的治療方法包括攝護腺根除手術、荷爾蒙治療、放射治療、化學治療等。

手術治療時，因可能會切斷或傷及位在攝護腺左右兩側下方控制陰莖勃起的神經，造成性功能障礙的機率約有5成以上，也可能造成尿失禁等後遺症；放射治療則復發機率較高。

因此1、2期病患仍以切除手術為主，也是目前治療攝護腺癌最有效的方法；第3期以上則須加上口服或注射抗男性賀爾蒙，甚至摘除睪丸，以阻斷供應腫瘤成長所需的睪固酮（男性賀爾蒙）。