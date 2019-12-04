他怨Gogoro VIVA不好騎 網打臉曝這優勢：根本無敵

原PO抱怨Gogoro VIVA不但沒掛鉤，騎的速度也很慢。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

許多雙北民眾在短程通勤上，會考慮騎YouBike或是租用「共享機車」作為代步工具，而市面上的共享機車除了有WeMo的電動機車外，也有Gogoro VIVA的選擇，但有網友近日上網發文抱怨，表示Gogoro VIVA不但沒有掛鉤可以掛早餐，連速度都超慢，讓他覺得不好騎，對此許多網友紛紛打臉原PO，並透露Gogoro VIVA的無敵優勢。

原PO於上月27日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己在租用Gogoro VIVA時覺得它不怎麼好騎，機車上沒有掛鉤，讓他沒辦法掛自己的早餐，在綠燈加速上也使不上力，他說「一綠燈大家都往前衝我當然也是，正當我想從左側超車過一台老伯伯騎的車時，突然有一股力量拉著我，讓我無法加速，後來發現…哇哩咧…車子本身限速在53就上不去了…」讓他無奈地表示自己的速度就跟老伯伯差不多。

但原PO後來轉念想Gogoro VIVA是想騎士慢慢騎，以免因為搶快或超車造成視角盲點造成車禍，不過他還是認為Gogoro VIVA並不好騎。貼文一出後網友紛紛留言，許多人打臉原PO表示這台機車原本就是綠牌，有速度限制所以根本騎不快，「這是Gogoro VIVA是綠牌的，50cc級距的，本來就有限速。」、「誰跟你說他是gogoro3的蛤。」、「這是綠牌VIVA不是g3當然不快。」、「viva嚴格來說是一般綠牌機車（50cc)，更何況他只用一顆電池而已，最大速度本來就在50-60左右。」

另外有網友也認為Gogoro VIVA的速度剛剛好，不會因為超速而收罰單，「騎狗2很常一催油門，下個月接超速罰單。」、「放心這車絕對不會讓你超速！」、「換個角度想：省去了超速罰單的處理成本，凡事都有一體兩面，端看你看的是哪一面！」、「沒趕時間的來說根本無敵，而且完全不怕超速開罰單。」