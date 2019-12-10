生物製劑問世 治療添增利器 類風濕性關節炎病患揮別疼痛人生

類風濕性關節炎痛起來要人命，關節一旦嚴重變形，還可能導致失能，偏偏這種疾病無法斷根，只能長期用藥，曾被列為世界「5大絕症」之一。所幸臨床上已有生物製劑能有效抑制發炎、消除腫痛，讓患者揮別疼痛人生。

「已故作家杏林子是典型的代表」，高雄長庚風濕過敏免疫科主治醫師許鐘元說，類風濕性關節炎是種自體免疫疾病，好發於中年女性，會全身慢性發炎並漸進式侵損關節，從遊走性變成對稱性疼痛，症狀包括晨間僵硬、疲倦，體力變弱，早年有病患甚至會致殘，造成家庭負擔。

高雄長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師許鐘元表示，類風濕性關節炎目前已有不錯的治療方式，民眾要遵從醫囑越早治療效果越好，甚至有機會終身不需再服用藥物。 圖／許鐘元 提供 分享 facebook

類風濕性關節炎是免疫系統自我「內鬥」的產物，家有免疫系統疾病的人罹患風險偏高；年輕時不明感染或牙周病，幾十年後也可能發病，而抽菸可能導致體內氨基酸變異，亦可能致病。早年治療上十分棘手，現在合併使用生物製劑，已能有效控制病情，讓患者不再痛到睡不著、無法工作。

許鐘元說，治療類風濕關節炎，臨床上會以非類固醇抗發炎藥物及DMARDs等傳統型藥物做為優先用藥，臨床上約有3至4成的患者使用傳統藥物無法有效緩解症狀，若6個月後若仍未見其效，則可向健保申請生物製劑介入治療。

不同的生物製劑有不同作用機轉，大部分生物製劑仍須搭配至少一種的傳統藥物以加強效果，但也有少數生物製劑能阻斷體內的IL-6介白質與受體結合，可單獨使用，有效抑制發炎、腫痛，藥物反應率高達8成。

「大部分免疫系統藥物都很安全，副作用也不多，不過使用前仍需由醫師評估」，不過許鐘元也提醒，一般類風濕病患易與其他關節疼痛混淆，錯失治療的先機，他曾收治一名賣魚羹的婦人，一直以為是痛風或退化性關節炎，輾轉求治才發現是類風濕性關節炎。另名銀行員因呼吸困難住院，查出肺部有間質性病變，竟也是類風濕性關節炎作祟！因此民眾若關節痛好幾個月、晨間會僵硬，沒做事關節也硬梆梆，就應及早就醫。