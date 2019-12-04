交通部智慧運輸新五年計畫 十大重點看這

2019-12-04 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



為推動智慧運輸，交通部10月底宣布加碼新的五年計畫，預計2021年到2025年再投入60億元，11月底提送行政院核定，十大重要項目也隨之曝光。

總統蔡英文2015年提出軌道建設、寬頻網路、智慧運輸三大交通政策，其中前瞻軌道建設已積極進行中，5G將於12月10日開始釋照，明年7月商轉。

交通部政務次長王國材說，在部長林佳龍強力支持下、交通部已完成新五年期智慧運輸系統發展建設計畫，將延續過去亮麗成果，在物聯網、AI、5G、大數據、高精地圖、區塊鏈等新技術更成熟發展環境下，以五年60億帶動智慧運輸深化、升級，實現旅運需求供需平衡的永續智慧運輸管理。

王國材說，新計畫其中十項重要項目包含運輸資料應用技術提升與擴大服務、高精地圖回饋平台建置計畫、智慧交通實驗場域創新應用計畫、高快速公路整體交通管理提升計畫、地方區域交通管理控制升級計畫、都市智慧道路安全計畫、自駕車聯網技術導入運輸業計畫、交通行動服務（MaaS）深化計畫、觀光服務整合計畫和偏鄉公共運輸營運品質提升計畫。

王國材說，在先前投入30億的四年計畫期間（2017年到2020年），每年都有新增40多個計畫，迄今已具體呈現六大亮點成果，包含交通行動服務（「UMAJI遊．買．集」以及「Men-Go」）、機車車聯網（花蓮東華大學、宜蘭佛光大學、高雄科技大學建立機車車聯網試驗場域）、智慧廊道（新竹、台中、台南市）、自駕車車聯網（桃園、台中、高雄）、統合式智慧交通管理（台北智慧路口、高雄輕軌路口）及偏鄉公共運輸平台（台東、花蓮、新竹縣）等。帶動國內運輸管理創新與效率，同時也締造台灣在智慧運輸世界大會（ITS World Congress）獲得五大獎項之殊榮。

王國材說，交通部也也正式成立交通科技產業會報，共設置10個產業小組，結合應用與產業發展，交通部門重新定位組織角色，從過去以建設與管理為主的角色，轉化為促進產業興利的跨部會資源服務者，期待強化我國智慧交通產業之國際競爭力。

根據聯合報系先前取得的計畫草案，內容聚焦六大主軸，分別是打造未來智慧交通數據資料技術與服務、建造智慧服務時代國家交通核心路網、 協助傳統運輸業智慧升級、發展無限連結智慧行動整合、營造永續與幸福運輸服務、世界同步智慧交通新科技發展與應用。其中世界同步智慧交通新科技發展與應用經費投入13億，交通核心路網26.76億，其他都各約規畫5億多。