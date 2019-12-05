企業倡議　為台灣創造「水的正義」

在取水便利的都市中，自來水隨手可得，但台灣偏遠山區的135萬居民想享用穩定、乾淨的水源卻是奢望；在極端氣候的影響下，台灣山區缺水的不便已成日常。

台灣綠建築發展協會副理事長、國立台灣海洋大學河海工程學系教授廖朝軒發現，山區地勢較高，自來水管線架設不易，水源供應大多仰賴簡易自來水或山泉水。枯水期時，因久旱不雨、溪水乾涸而無水可用；豐水期時，大雨或颱風常讓河川的水混濁無法使用，取水設施也可能被沖毀，水質與水量並不穩定。

為了讓山區部落的居民也有公平的用水權益，2014年起，可口可樂公司與台灣綠建築發展協會合作，協助偏遠部落設立雨水貯集系統，陸續在5個縣市設立了8座雨水貯集系統，已讓超過7千9百名山區居民在供水不穩時，獲得穩定水源。

廖朝軒解釋，收集雨水經過沉澱與簡易過濾後，可用於洗衣、沖廁、灌溉，並在緊急狀況下提供乾淨水源使用。他進一步分析，雨水貯集系統耗材便宜、維護簡單，也可以減少簡易自來水自遠處抽取時的能源使用，更符合永續的原則，有助解決偏鄉用水的困境。

近年來氣候暖化、暴雨愈頻繁，台灣水庫的容量不大，常常需要洩洪，留不住雨水。 圖／報系資料 分享 facebook

全球關注水資源短缺議題

全球的缺水危機有多嚴重？2018年，聯合國公布「世界水資源發展報告」，人類一年使用4千6百立方公里的水，因為氣候變遷、用水量增加、工業汙染的緣故，全球用水量比100年前增加了6倍，並且每年以1％的速率增加。

「世界水資源發展報告」指出，現約有36億人飽受缺水痛苦，到2050年時，全球將有48億至57億人口，飽受缺水痛苦。

針對水資源短缺危機，國際企業也投身積極節水，例如可口可樂公司自2007年開始在全球提出100%水回饋的計畫，承諾將用於生產的水，等量回饋社會，這個目標原定在2020年實現，提前於2015年達成。

可口可樂贊助偏鄉山區建立雨水貯集系統，留住水資源。 圖／可口可樂 提供 分享 facebook

為什麼台灣迫切需要水資源管理？

國立台灣海洋大學河海工程學系黃文政指出，台灣降雨量雖豐沛，是世界平均值的2.6倍，但因降雨分布不均且地狹人稠，每個人可分配到的淡水量不及世界平均值的6分之1，是全球排行第19名的缺水國家，

黃文政表示，水庫對於水資源管理不再是唯一解方，如何在豐沛的降雨中多留下可用的水，更是值得進一步思考的方向。

台灣太古可口可樂總經理何蔚堃表示，台灣太古可口可樂從2006年開始，系統化地從製程節水，蒐集工廠內的定位清洗系統、洗瓶水、蒸汽的冷凝水等，將產線中必須使用的水，回收再利用，用在水塔散熱、淋灑、沖廁等用途，再加上以工廠大樓屋頂為集水面積，蒐集雨水，每個月共可再利用5000噸的水。

何蔚堃說，他們追蹤每生產一公升飲料所需使用的水量，在2005年，台灣可口可樂公司生產一公升飲料需使用3.35公升，而在2018年數字降到2.35公升，每年節省的水大約有41萬噸，未來將持續優化供應鏈，提升用水效率。

台灣太古可口可樂總經理何蔚堃說，2014年可口可樂公司與台灣綠建築發展協會合作，在5個縣市設立了8座雨水貯集系統示範據點，可讓7千9百名山區居民在供水不穩時，獲得穩定水源。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

有意識的使用每一滴水

台灣可口可樂從自身製程節水做起，也回饋地方，除了贊助建設偏鄉雨水貯集系統，也長期支持濕地保育，守護水及生態的多樣性，更自2007年開始，深入教育推廣，擴大惜水的影響力。

台灣可口可樂曾與環境品質文教基金會合作創立「台灣水銀行」，推廣水足跡及節水概念、贊助綠水小學巡迴教育、邀請各界名人分享惜水宣言，以及舉辦水論壇與水資源特展等，以多元活潑的方式，溝通水資源的重要性。未來，可口可樂公司也會持續朝向開源節流、永續保育水資源的目標前進。

可口可樂贊助綠水小學巡迴教育，讓水資源教育從小開始。 圖／可口可樂 提供 分享 facebook