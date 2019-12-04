獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光

台鐵全新觀光列車外觀。圖／台灣鐵路管理局與柏成設計公司提供 分享 facebook

上周四台鐵全新觀光列車外觀塗裝曝光，尊榮黑搭配質感橘的外觀，已讓人眼睛為之一亮。內裝設計便成為眾人關注的焦點。據了解，新車內裝有三大亮點，頭巾、窗簾和椅子都跳脫以往「台鐵美學不意外」設計，本月13日正式對外發表。

據聯合報系取得資料顯示，改裝後有三大亮點。包含頭巾改為降低彩度的「灰藍色」，搭配電繡繡出台鐵工字軌logo；窗簾參考國寶級泰雅族染織工藝家尤瑪．達陸作品，以幾何圖形堆疊出山脈造型；座椅顏色則是藍、灰跳色呈現，在車廂中不規則穿插，上頭還印有岩石紋路，相當吸睛。

台鐵局證實，變更頭巾設計是希望配件的彩度降低，讓整體設計、配色更為協調，以電繡繡出台鐵工字軌logo，希望讓設計達到極簡化。

至於窗簾，台鐵局說參考尤瑪．達陸的「島嶼四季」，該作品有四個不同季節山巒景色，這次選擇秋景。新改裝後的窗簾以長條形堆疊出台灣秋天山巒，同時展現車窗風景流動速度，且採用印刷方式，解決窗簾布收折後圖案連接性問題。

椅子方面，台鐵局說，當初柏成設計公司以台灣自然地景作為出發，想到花蓮太魯閣的岩石地貌，搭配台灣四面環海，決定選用岩石跟水的意象，拍板藍配灰的組合。保留原先三分之二的藍色椅面，剩下三分之一用灰色，除了呼應岩石與海景，不規則跳色呈現，降低原本過於鮮豔的藍色帶來的感官刺激，讓視覺呈現更為和諧，民眾乘坐時也能更為享受。

台鐵全新觀光列車內部窗簾，參考泰雅族染織工藝家尤瑪．達陸「島嶼四季」作品裡的秋景。圖／尤瑪．達陸野桐工坊提供 分享 facebook

據了解，台鐵局一開始對於13輛觀光列車的改造，分為A、B、C三個版本，A版本變化最大，C則是改造幅度較小，最後拍板A和B版本，兩者僅差在是否添加編織地毯。

對此，台鐵局也證實，目前改造的13輛觀光列車中，四輛以A版本進行改造，九輛以B版本進行改造。

台鐵局今年初斥資7900萬打造29輛環島之星觀光列車，無奈因為俗氣的設計遭批評「台鐵美學不意外」。為讓外界看見改革決心，台鐵局長張政源4月成立台鐵美學設計諮詢審議小組，從改造觀光列車著手。不過當時已有16輛施作完畢，新的變動以後面13輛為主，改裝經費2676萬7943元，總耗資近1.1億元。

針對後面13輛觀光列車改造成果，台鐵美學設計小組召集人吳漢中委員說，2000萬低於國際預算水準，卻做出令人驚艷成果，是最不容易的，「用最精簡預算做到視覺上極致升級，連小細節都有顧到」。