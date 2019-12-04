130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可以

130元的便當，讓人忍不住跪求店名。圖擷自 ptt 分享 facebook

便當菜色往往會影響價格，甚至是購買的慾望。日前有網友在PTT發文「130元便當的菜色ok嗎？」沒想到照片引發網友暴動，「我討厭便當，但是這個便當讓我心動了」、「可以分享店家嗎？」

原PO在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「前天用外送的優惠碼，叫了今天中午的便當，打開一看，菜色不知道o不ok，請問各位覺得呢？」只見照片中有雞腿、蝦仁抹茶豆腐、時蔬、魚、炸物、飯的部分不是白飯而是炒飯，菜色應有盡有。原PO也在留言處表示，「便當原價200元，且有附小碗味噌湯。」

照片在網上曝光，有網友表示，「吃不飽吧？」、「只有我覺得這樣全部擠在一起很噁嗎？」、「130塊太貴了100就更好了」、「菜色是好但太小了 」、「100差不多，好貴喔！」

但多數網友認為130元其實已經很便宜，加上菜色均衡豐富，「超便宜欸請問是哪個縣市」、「覺得很不錯啊，吃起來沒啥負擔」、「營養均衡可以每天吃」、「我覺得很平價耶」、「這cp值可以」、「光炒飯油價就值回票價」、「這樣130很划算耶」、「這菜色130能接受。」

不過也有人開始討論便當的謎樣菜色，「右上角那一塊是啥」、「右上角是豆腐」、「左邊黑黑的是什麼阿」、「右上角到底是什麼奇怪的東西？」，有人直接幫它取名「蝦仁抹茶豆腐」。