親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

揭開白色巨塔的祕密！喬病床喬掛號 這些人最夠力

407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案

賴忠瑋：今全台都轉濕冷 中南部降雨多在周四

2019-12-04 07:50聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋說，今天全台灣都會轉成有雨的濕冷天氣會持續到周五，中南部降雨相對較多的時間會在周四，不過降雨最多的還是迎風面的北部和東北部，下周日雲量才會明顯減少。

賴忠瑋說，預計北部和東北部有雨的天氣將至少持續到周五，周六雲量也偏多，局部地區仍有短暫陣雨，下周日雲量才會明顯減少。中南部有雨天氣則會持續到周五上半天。

他指出，這次主要是受到北冕颱風外圍環流雲系的影響。雲系逐漸隨著氣流由南往北邊飄到台灣上空，因此這次不穩定的天氣不僅出現在迎風面的北部和東北部，連東南部及中南部也將出現陣雨。北冕颱風已經減弱為輕度颱風，預估將在周五消散，因此台灣不穩定的天氣也會持續到周五，周六起水氣就會明顯減少。

賴忠瑋說，周五還會有一波冷空氣南下，台灣附近除了東北風增強、風速增加之外，溫度也會再往下降，預計周六降溫最明顯，下周日清晨最冷，各地氣溫將降到14至16度，部分空曠地區甚至只有13到14度，不過是轉乾冷，其中尤其以中南部及東北部空曠地區的降溫較明顯。至於這次東北風的減弱，可能要等到下周二以後了。

中央氣象局說，周六、下周日受東北季風增強影響，北台灣整天偏涼，其他地方早晚也有涼意，僅白天高溫較為回升，中南部日夜溫差逐漸拉大，這波東北季風預計在周六晚間至下周日清晨達最強，強度接近大陸冷氣團的等級，請做好保暖工作。

今天各地低溫約14到18度，白天氣溫也回升不明顯，北台灣高溫僅18至20度，其他...
今天各地低溫約14到18度，白天氣溫也回升不明顯，北台灣高溫僅18至20度，其他地方約21到23度。本報資料照片
分享

颱風冷氣團

相關新聞

吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級

2019-12-04 07:33

3.7億買辦公室惹議 兒福聯盟爆退捐潮

2019-12-04 00:19

社工不配用3.7億元辦公室？呂秋遠這麼說

2019-12-04 01:56

染麻疹 趴趴走 3度就診未揪出

2019-12-03 23:42

未替食品外送員保險 可罰30萬

2019-12-04 00:30

72歲老翁頻尿睡不好 就醫赫見膀胱內長滿瘤

2019-12-04 08:55

揭開白色巨塔的祕密 喬病床喬掛號，這些人最夠力

2019-12-04 09:00

健康你我他／勤揉痠痛處 症狀就消除

2019-12-04 00:22

心臟手術改微創 縮短病人恢復期

2019-12-04 00:22

看指甲知腎不好？ 醫：5字訣更有用

2019-12-04 00:22

小中風快就醫 不讓失智症找上

2019-12-04 00:22

汽機車廢氣吸5年 失智風險倍增

2019-12-04 00:22

校園群聚多 水痘進入流行高峰

2019-12-03 23:59

公費流感疫苗 老人、幼童8日開打

2019-12-03 23:57

蘇花改通車不斷提前 選舉考量？

2019-12-03 23:50

嬰兒趴睡、與父母同床 小心窒息

2019-12-03 23:48

水氣沒幫忙！福壽山覆霜 合歡山結冰

2019-12-03 23:27

好市多驚見鼎泰豐料理 網大讚：份量大、有家的味道

2019-12-03 21:55

又濕又涼！ 全台明下雨晚間起北台大雨

2019-12-03 20:28

超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」

2019-12-03 20:21

台灣最美10大景觀公路 西濱苗栗通霄段奪冠

2019-12-03 20:00

他今年97歲仍快樂中氣十足 因為他堅持做這件事25年

2019-12-03 19:38

她抱怨加油員加錯油 網友：機車加92、95、98汽油差別不大

2019-12-03 19:35

花3.7億內湖買辦公室 兒盟財務狀況這裡看

2019-12-03 19:02

每百人就有一人吸毒 企業拒毒出新招

2019-12-03 18:38

花3.7億元買新辦公室惹議 教部：兒盟合法提列準備金

2019-12-03 18:35

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

2019-12-03 18:15

比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元

2019-12-03 18:03

9-10月發票中獎名單出爐 最背開頭獎號是「6」

2019-12-03 17:04

冬天病後易中風、多次中風易失智 應警覺就醫

2019-12-03 16:49

機車族注意！高濃廢氣吸五年 血管性失智症風險倍增

2019-12-03 16:48

家長不信邪！直到同事因流感喪命 嚇得向柚子醫師要疫苗

2019-12-03 16:45

近4周水痘群聚事件16起集中在校園 最快本月進高峰期

2019-12-03 16:38

市內電話到底要不要取消？過來人曝：留著保命

2019-12-03 16:18

影／華航60周年彩繪機 全數到位

2019-12-03 16:01

在飛機上莫名被白眼？ 15種失禮行為你中幾個

2019-12-03 15:57

高社會階層更容易過分自信 外人還會誤以為有能力

2019-12-03 15:40

寶寶趴睡或與大人同睡一床 專家說易窒息死亡

2019-12-03 15:21

影／「co鬼別來」 消防人員自編自導短片防一氧化碳中毒

2019-12-03 15:18
看更多

熱門文章

花3.7億在內湖買辦公室惹議 兒福聯盟回應了

2019-12-03 09:00

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

2019-12-03 18:15

全家便利商店App限定集點！「BT21」立體肖像馬克杯組、保溫杯超萌又實用

2019-12-03 12:11

好市多驚見鼎泰豐料理 網大讚：份量大、有家的味道

2019-12-03 21:55

「一芳水果茶」虎尾店歇業！ 破百網友留言：老闆辛苦了

2019-12-03 11:41

又濕又涼！ 全台明下雨晚間起北台大雨

2019-12-03 20:28

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

2019-12-03 14:56

北冕颱風移動緩慢 鄭明典：是很危險的颱風

2019-12-03 09:28

市內電話到底要不要取消？過來人曝：留著保命

2019-12-03 16:18

比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元

2019-12-03 18:03

花3.7億內湖買辦公室 兒盟財務狀況這裡看

2019-12-03 19:02

一公里長上千棵落羽松秘境絕美 12月7日開放

2019-12-03 10:51

影／太冷了！合歡山壁鋪薄冰 連水窪都凍成冰池

2019-12-03 14:50

吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級

2019-12-04 07:33

社工不配用3.7億元辦公室？呂秋遠這麼說

2019-12-04 01:56

香港事件波及一芳虎尾店歇業 老闆鞠躬淚謝謝大家

2019-12-03 12:15

超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」

2019-12-03 20:21

花3.7億元買新辦公室惹議 教部：兒盟合法提列準備金

2019-12-03 18:35

冷氣團發威逾十測站創入冬最低溫 周五初雪機會最大

2019-12-03 09:51

搬到男友家吃飯有人煮、免做家務 不滿「弟媳有敵意」遭網酸

2019-12-03 16:01

IKEA瑞典食品超市「高CP值TOP 10」！19道簡易食譜輕鬆DIY

2019-12-03 17:52

她抱怨加油員加錯油 網友：機車加92、95、98汽油差別不大

2019-12-03 19:35

韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺樂天世界門票乙張

2019-12-03 12:49

信義區必衝耶誕景點！千隻小熊集合BELLAVITA太萌啦

2019-12-03 16:05

3.7億買辦公室惹議 兒福聯盟爆退捐潮

2019-12-04 00:19

媽寶男每周帶「女友髒內衣褲」給姐洗 她崩潰：這公主不能娶！

2019-12-03 22:16

好市多黑莓殘留殺蟲劑違規 331公斤遭退運銷毀

2019-12-03 10:45

頂呱呱再推一日限定優惠 三顆呱呱包加地瓜薯條只要180

2019-12-03 14:21

伯朗力拚星巴克！ 祭「買一送一」優惠大戰開打

2019-12-03 11:09

在飛機上莫名被白眼？ 15種失禮行為你中幾個

2019-12-03 15:57

腎不好看指甲便知？ 醫說這五字口訣更實用

2019-12-03 13:52

想脫單？必學3句「睡覺前」的撩人情話 告白一秒成功

2019-12-04 00:15

女大生月經遲到被分手！男友「超渣對話」流出引萬人怒

2019-12-03 16:56

蘇花改通車不斷提前 選舉考量？

2019-12-03 23:50

北農全面推實名制利控管溯源 未加入農民將禁入場拍賣

2019-12-03 11:44

SYM 七期環保新車 搶先推出

2019-12-03 14:42

肯德基「椒香麻辣脆雞」罪惡登場 搭香濃可可蛋撻、拿鐵搶攻耶誕大餐

2019-12-03 18:03

機車族注意！高濃廢氣吸五年 血管性失智症風險倍增

2019-12-03 16:48

他今年97歲仍快樂中氣十足 因為他堅持做這件事25年

2019-12-03 19:38

冬至大戰搶先開打！「雞蛋布丁」、「草莓煉乳」湯圓暖心上市

2019-12-03 20:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top