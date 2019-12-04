賴忠瑋：今全台都轉濕冷 中南部降雨多在周四

2019-12-04 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



天氣風險公司氣象主播賴忠瑋說，今天全台灣都會轉成有雨的濕冷天氣會持續到周五，中南部降雨相對較多的時間會在周四，不過降雨最多的還是迎風面的北部和東北部，下周日雲量才會明顯減少。

賴忠瑋說，預計北部和東北部有雨的天氣將至少持續到周五，周六雲量也偏多，局部地區仍有短暫陣雨，下周日雲量才會明顯減少。中南部有雨天氣則會持續到周五上半天。

他指出，這次主要是受到北冕颱風外圍環流雲系的影響。雲系逐漸隨著氣流由南往北邊飄到台灣上空，因此這次不穩定的天氣不僅出現在迎風面的北部和東北部，連東南部及中南部也將出現陣雨。北冕颱風已經減弱為輕度颱風，預估將在周五消散，因此台灣不穩定的天氣也會持續到周五，周六起水氣就會明顯減少。

賴忠瑋說，周五還會有一波冷空氣南下，台灣附近除了東北風增強、風速增加之外，溫度也會再往下降，預計周六降溫最明顯，下周日清晨最冷，各地氣溫將降到14至16度，部分空曠地區甚至只有13到14度，不過是轉乾冷，其中尤其以中南部及東北部空曠地區的降溫較明顯。至於這次東北風的減弱，可能要等到下周二以後了。