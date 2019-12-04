吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級

2019-12-04 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由於北冕颱風的水氣往台灣輸送，今天愈晚降雨愈明顯，周四、周五除了迎風面及山區降雨量大增，冬季很少降雨的中南部平地也有明顯降雨，會感到整天濕涼。

吳德榮指出，今晨台灣上空雲層逐漸增多，稍減弱輻射冷卻的作用，冷空氣也略減弱，各地的最低溫大約回升了1、2度。預測今天北部氣溫約在16至19度、中部15至22度、南部16至23度、東部16至23度。

他說，輕度颱風北冕已進入南海，遇強垂直風切，水氣往台灣輸送，各地雲量漸增，雲層漸增厚，降雨愈晚愈明顯。盡管今明冷空氣已略減弱，但各地因雲多降雨、日夜溫差小，連中南部也會感到整天濕涼。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，周五有另一波強冷空氣南下，強度不亞於前一波，氣溫再降，各地天氣濕冷。周六從濕冷轉乾冷。預計周六晚、下周日清晨的氣溫降至最低，有機率符合大陸冷氣團的定義；空曠平地因輻射冷卻加成，會降得更低，要注意保暖。

氣溫回升要等到下周白天起至下周二，冷空氣逐漸減弱、天氣晴朗穩定，但日夜溫差大。

中央氣象局說，今天受東北季風影響加上南方雲系北移，全台各地降雨機率將明顯提高，轉為容易下雨的天氣。晚上過後北部及東北部降雨更為持續，並有局部大雨或豪雨發生機率；溫度方面，白天氣溫也回升不明顯，北台灣高溫僅18至20度，其他地方約21到23度。