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社工不配用3.7億元辦公室？呂秋遠這麼說

2019-12-04 01:56聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

兒福聯盟2日被網友爆料在內湖購置3.7億元新辦公室，看似捐款已足，昨天引發退捐潮。在社工系任教的律師呂秋遠今天在個人臉書發文表示，社會福利團體既然收受捐款，也接受財務監督，那麼就應該給予他們更大的空間改善社工福利。民眾看到「置產」、「內湖」、「三億七千萬」等字眼，就開始退掉捐款，這對民間社福機構而言，是一種「會呼吸的痛」。

呂秋遠說，兒福聯盟處理許多受虐兒童的照顧與家暴兒童的探視，他們確實收受民眾許多捐款，大約都在6億到8億元之間，佔了總收入的八成上下。以去年為例，結餘有2億8700萬左右。他們從1998年就開始呈報教育部，擬提撥部分所得，以購置辦公室作為工作人員的工作地點。

呂秋遠說，原本180名工作人員散落各地辦公，今年以後可以集中在一個地點，不用被驅趕、調整房租，還可以擁有比較舒適的辦公環境。以一個去年結餘將近3億的非營利組織來說，到底為什麼不能購買不動產？

他表示，目前的兒童人權還不夠好，也確實需要更多民間資源的投入，因此本該給執行人員更好的工作環境。只看到善款變貸款，沒看到節節攀升的房租，沒看到不友善的房東，沒看到一年搬遷三次，沒看到工作人員的工作環境擁擠，而且分散各地，這似乎矯枉過正。

呂秋遠說，他身為社工系的老師，知道社工的工作環境惡劣，以及兒童人權在爸媽離婚、家暴時的悲慘處境。即使收入是以捐款為主，只要錢是用在社工、兒童身上，並不代表社工所屬的福利團體不能有錢。

他質疑為何社工就得犧牲奉獻，目前的狀況是，社工的薪資、保護、福利都不夠，大部分的社工工作時數長、辦公設備差、工作環境擁擠惡劣、薪資水平低落，有些還得要回捐薪水。

他說，社工是編織社會安全網的基層人員。希望更好的人才願在社工界服務，卻不願讓社工集中辦公場所、穩定置產提供服務、提升辦公室工作品質，好像所有的錢流到工作人員福利改善，就是一種罪惡，「只能把捐款用在被捐助人的身上，請問誰要來當社工？」

兒童福利聯盟文教基金會傳出花3.7億元購置辦公室，引發爭議。 圖／兒福連盟提供
兒童福利聯盟文教基金會傳出花3.7億元購置辦公室，引發爭議。 圖／兒福連盟提供
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律師呂秋遠。本報系資料照片
律師呂秋遠。本報系資料照片
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社工捐款

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