好市多驚見鼎泰豐料理 網大讚：份量大、有家的味道

2019-12-03 21:55 聯合新聞網 綜合報導



一名網友到好市多購物時，意外看見一盒盒配料超豐富的炒麵，仔細一看才發現，原來是由知名小籠包品牌《鼎泰豐》所推出的什錦炒麵。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）時常推出許多CP值超高的商品，往往都會造成一陣搶購熱潮。今（3）日就有一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」中分享，自己在台中好市多驚見鼎泰豐料理，而且配料相當豐富，4人吃平均百元有找，好吃的程度讓他直呼「天很冷，肚子很餓就敗了！」

原PO在文中表示，今日到好市多購物時，意外看見一盒盒配料超豐富的炒麵，仔細一看才發現，原來是由知名小籠包品牌《鼎泰豐》所推出的什錦炒麵，上面有紅蘿蔔、小黃瓜、肉絲等超級營養的配料，一旁還有香辣醬可以搭配使用，看起來相當美味可口，重點是一大盒只要369元，4人共享平均百元有找。

原PO也提到，一整份感覺份量實在，配菜也相當豐富，自己帶回家炒完後，份量真的很超大，三個人可以吃得很飽，而且吃起來風味很家常，香辣醬的調配也很優秀，她也建議全加的話辣度滿夠的，但是不能吃太辣的人要酌量使用，還大讚「頗暖心的商品，有家的味道」，下次一定會再回購。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言討論「吃過超級好吃，沒有加辣就普通，有加辣就超讚」、「看起來超好吃，有要開搶了」、「今天試吃有辣到，我覺得不會太鹹」、「什麼時候好市多會賣鼎泰豐的排骨炒飯？」、「鼎泰豐的辣油真的很神」、「以後看到好市多賣鼎泰豐小籠包都覺得不奇怪了」。