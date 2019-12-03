他今年97歲仍快樂中氣十足 因為他堅持做這件事25年

2019-12-03 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



「女兒是被醫院救回來的。」97歲的張長林是今年特殊貢獻績優志工中最年長的一位，女兒從小體弱，跑醫院成家常便飯，好幾次都在生死關頭，長期深受醫護人員及志工幫忙，當時他就發願，未來一定要擔任志工還醫院一個情，也想透過自己有限的力量，幫助更多的人，他打算做到自己完全不能動的那一天。

張長林生於戰亂時期，隨國民政府來台，軍中服務40年，生了兩個寶貝女兒，大女兒體弱，天氣一變化，他就得馬上帶著孩子跑醫院。好幾次發高燒，讓張長林好幾次向老天祈求保佑女兒活下來，女兒住在醫院的期間，深受醫護人員以及志工照顧，因此與醫院結下不解之緣。

兩位女兒出社會後皆在醫院服務，小他20歲的結髮妻子，26年前因緣際會到台中803國軍醫院擔任志工，他想起當年向老天的發願，跟著太太一起擔任志工，那年他已72歲。

張長林說，國軍醫院內所有單位他幾乎都走過一遭，印象特別深的是急診，時常有鬥毆的年輕人會在清晨或晚上送來，有些不講理的人在醫院也常一言不合，他有時候就會挺著老身子去勸架。

某次，他推著20幾歲、因傷必須坐著輪椅的小夥子到病床，那位年輕人非常不好意思跟他說「爺爺我自己可以」，他趁機機會教育，脾氣不好可能讓自己受傷，你現在是受傷的人，我身體來硬朗，能照顧很多人，其中也包含你，讓小夥子非常不好意思，直說會改。

張長林和太太都是志工，看到這社會有好多很苦的人，於是平時省吃儉用，把多餘的錢捐給社工室，有人付不出醫藥費，有人行動不便沒錢買輪椅，都可以獲得幫助。

他說「助人為快樂之本」是他擔任志工後更深的體悟，志工日理應為每周兩次，但張長林天天都想去當志工，張長林說，一定會做到不能動的那天為止。

根據衛福部社救司統計，截至107年底，我國志工人數已達103萬多人，高齡志工約24萬人，占志工總人數23％，55歲到64歲占23.3％、65歲以上占23.1％，參與的服務類型以社福、環保、教育三類為主，社救司科長蔡適如表示，鼓勵高齡者能積極參與社區，志工服務是展現他們公民參與精神的一環。