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超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」

2019-12-03 20:21聯合新聞網 綜合報導

一名網友在超商看見店員，用店內的ATM直接將營業收入存入，讓這名網友看到後直呼「...
一名網友在超商看見店員，用店內的ATM直接將營業收入存入，讓這名網友看到後直呼「真是太方便了！」圖擷自爆廢公社
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在台灣便利商店處處可見，生活中的大小事都可以在便利商店解決，無論是購買食物還是生活用品，甚至是繳費、領貨等，而每一家超商內也都設有一台ATM，方便民眾隨時使用。就有一名網友在超商看見店員，利用店內的ATM直接將營業收入存入，讓這名網友看到後直呼「真是太方便了！」

原PO在爆廢公社PO文提到，他在超商內購物時，偶然看見店員把店內賺得的營業收入，透過店內設立的ATM直接存入銀行，這舉動讓原PO感到相當震驚，因為他沒想到超商內的ATM居然還有這樣的「隱藏功能」，除了提供一般民眾提款外，還可以方便店員下班後不用再特別拿去銀行存，不少網友看到後也直呼「我還真沒想到，真的好方便！」

PO文一出後，不少網友都留言「很常看到，店裡的提款機就是免費的金庫」、「不說會以為是店員自己在領錢」、「可以直接存進自己的戶頭」、「這樣就不用去銀行排隊了」、「真的很佛心」、「就是因為這樣超商才會跟銀行合作，便民也利己」。

也有曾是超商店員的網友透露「我之前還為店裡存過150萬」、「這是很正常的現象啊」、「送金很方便，這樣就不用跑一趟銀行了」、「像是黑貓裡面就有一台，專門給司機存代收貨款」、「要入金啊」、「通常都是要直接匯給會計」。

便利商店爆廢公社提款機超商

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