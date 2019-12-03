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3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

花3.7億內湖買辦公室 兒盟財務狀況這裡看

2019-12-03 19:02聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

長年致力推動兒少收出養、失蹤兒童協尋、棄兒保護等工作的兒童福利聯盟，因遭爆出花3.7億元購置內湖辦公室，引發民眾質疑捐款被拿去繳房貸，根據兒盟2018年財務報表，兒盟去年捐贈收入6億9800多萬元，占總體收入約8成，盈餘則有2億8700多萬元。

根據歷年的兒盟財務報表，近10年捐款金額成長，從2009年的3億多，攀升至去年的6億9800萬，成長近1倍，近5年民眾捐款更逾6億元，2018年光捐款收入就有6億9800多萬、2017年也有6億6300多萬，主要用在收出養服務、家庭服務、托育服務、政策中心、行政支出等，服務地點擴及北中南、新竹、雲林、花蓮等第，這兩年分別結餘2億8700多萬、2億6000萬左右。

支出部分，2018年總支出為5億5500多萬，沒有土地、置產相關支出，最大筆支出是用在逆境家庭服務基金，有1.2億元，占總支出14%，次高則是兒少關懷組占7%、5700多萬；2017年總支出為5.44億，其中包括置產基金6000萬元、土地支出1200萬元，兩筆加起來占總支出的9%。

兒盟在聲明稿強調，兒盟提供超過25項服務，光北區就有近180名全職工作人員，在內湖購置的新辦公室用途將整合第一線社工服務、研究發展、政策中心和行政部門，期許能更即時回應台灣社會兒童和家庭的需求，而針對民眾的每一份捐款皆專款專用在各項服務，每年募款盈餘也都呈報主管單位，並且詳實對外公開說明。

兒盟表示，每年財報有會計師認證，每月官網、粉絲專頁或是電子報、刊物都有相關服務徵信報告，購屋基金是多年來節省行政支出成本所存，亦是專款專用規劃在購置辦公室。

根據兒盟2018年財務報表，兒盟去年捐贈收入6億9800多萬元，占總體收入約8成...
根據兒盟2018年財務報表，兒盟去年捐贈收入6億9800多萬元，占總體收入約8成，盈餘則有2億8700多萬元。圖／取自兒童福利聯盟官網
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圖為兒盟執行長白麗芳。本報資料照片
圖為兒盟執行長白麗芳。本報資料照片
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捐款新竹

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