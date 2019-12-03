每百人就有一人吸毒 企業拒毒出新招

2019-12-03 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



「郵票」、「軟糖」和「點心麵」可能都是毒品？講師拿著各式各樣的毒品宣導教材、遊戲教具，甚至搬出桌遊，對著台下的外籍勞工進行反毒宣導，不但將海報翻譯成英語、越南語，還現場同步進行口譯和有獎徵答，增加對反毒的認知度。

食品藥物管理署今（3）日舉辦「愛與關懷 企業反毒贏財富」成果發表，食藥署署長吳秀梅在發表會上表示，我國吸毒率推估約1.2%至1.4%，雖然以全世界來說算低，但對於吸毒這件事「零容忍」，因此希望藉著反毒教育中心的力量，結合跨部會推動反毒工作，讓吸毒率再降低。

其中，遠東機械在公司內部推動反毒教育，甚至擴大到外籍勞工。遠東機械管理部副理郭麗玉表示，由於外籍勞工占公司四分之一，多來自於菲律賓、越南。但過去宣導海報和單張僅有中文和英文，遠東機械便和嘉基與食藥署建議，增加其他語言。因此食藥署今年共翻譯了英文、越南文、泰文和印尼文四國語言的海報及單張，方便各單位宣導使用。

食藥署透過北、中、南、東的八大反毒教育中心，包括北市聯醫松德院區、聯新醫院、中國醫藥大學附設醫院、嘉義基督教醫院、奇美醫院、義大醫院、羅東聖母醫院以及花蓮信實公益協會，向258家企業場所和115個社會團體，進行反毒教育和正確使用鎮靜安眠藥的教育，提供在地化諮詢服務達2萬521人次。