花3.7億元買新辦公室惹議 教部：兒盟合法提列準備金

2019-12-03 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



教育部。本報資料照片 分享 facebook

昨天有網友在臉書「爆怨公社」爆料，指兒福聯盟耗資3億7000萬，11月8日在台北市內湖區購置一整層辦公室，懷疑善款用來繳房貸？兒盟今天電話響不停，引爆退捐潮。教育部表示，兒福聯盟是依規定，逐年提列準備金，以備購置業務所需不動產。

教育部表示，依教育部所定「全國性教育財團法人會計處理及財務報告編製準則」第7條第1項，教育法人得逐年提列各該年度收入總額20%以下的準備金。但教育法人決算發生短絀時，不得提列。該條第2項指出，前項準備金及其孳息，應專戶存儲，非經董事會議通過，不得動支。

教育部也說，依照財團法人法第19條第3項第3款，「購置業務所需之動產及不動產」為財團法人財產運用方法之一。該購置案經兒童福利聯盟第10屆第5次董事會決議通過，實際購置情形，尚無動支基金。

兒福聯盟表示，新購置的空間，主要能用以整合第一線社工服務、研究發展、政策中心和行政部門，希望能夠更即時回應更多台灣社會的兒童和家庭的需求。

兒盟表示，近30個年頭，他們非常珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明。除了會計師認證之外，也加入包括自律聯盟等自律的組織。中心成立的資金來自於每年的募款盈餘，過程也都呈報主管單位並詳實對外公開說明，懇請各位捐款人放心。