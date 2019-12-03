張正傑拉琴驚見眼中6公分「毛毛蟲」 音樂會後速急診

2019-12-03 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



甫克服跌倒手傷的大提琴家張正傑，11月30日周六下午在國父紀念館舉行草地音樂會，沒想到在演奏到第二首曲子時，左眼出現了黑色的「毛毛蟲」，大約五、六公分長，就是張開眼睛時不斷地在每個角落出現。他說，當時他直覺不妙，應該跟視網膜有關，音樂會後立刻去急診，結果是視網膜破洞。

張正傑說，這場草地音樂會非常成功，沒想到他卻看到「毛毛蟲」。他不想影響滿草地觀眾的心情，如往常把氣氛帶到最高潮，結束後一堆人要拍照簽名，完成任務後，緊急打電話給他的眼科醫師，對方要他馬上到台大醫院。

張正傑表示，住院醫師看他病況後，發現他視網膜有個小破洞，問他發生狀況時是否有用力？張正傑說，他說自己只有拉琴，這才知道原來在台上演奏，眼睛還是會用力，即使他是背譜，也沒看任何一位台下的美女。

張正傑說，台大醫師非常親切、細心，立即用雷射來補破洞。處理後，告訴他不能看近、不能提重物，所以張正傑要公開徵求琴童。

至於到底為何視網膜破洞，張正傑說，應該不是因為拉大提琴要用力，他慶幸，視網膜的破洞，沒有影響他的演奏及熱情，順利完整完成任務，也幸好沒變成作曲家韓德爾，因為據說韓德爾最後眼睛瞎了。