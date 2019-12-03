3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

2019-12-03 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



兒童福利聯盟在內湖花3.7億買辦公室惹議，兒盟雖已經澄清買房經費是從民國87年起呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，但仍遭大批民眾質疑「捐款被拿去繳房貸」等，兒盟坦言，辦公室今天整天滿線，接獲不少謾罵電話，也有不少捐款者打來表達退捐。兒盟將於明早10點召開記者會，除說明財務狀況，也會再釐清事實，盼能獲得社會大眾理解。

兒盟聯盟在聲明稿中指出，兒盟辦公室搬遷多次，近年面臨房租不斷調漲，每月固定支出不堪負荷，因此利用自民國87年開始呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年，終於在今年遇到企業願意用低於市價的公益價格售屋。兒盟認為，以兒盟180名工作人員分屬不同辦公室，每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可讓服務更穩定發展。

兒盟強調，成立近30年，兒盟珍惜民眾的每一份捐款，財務報表也都公開透明，民眾捐款部分，皆依照政府相關規定專款專用。

兒盟坦言，購屋消息擴散後，辦公室今天一整天電話響不停，部分民眾甚至不理性咒罵接線的兒盟人員，質問「你晚上睡得好覺嗎？」也有不少長期捐款民眾表達要退捐，讓第一線同仁承受莫大壓力。

兒盟表示，明天早上10點將召開記者會，對外說明組織財務狀況，也會就民眾誤解的部分再做事實澄清。