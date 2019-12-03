她抱怨加油員加錯油 網友：機車加92、95、98汽油差別不大

2019-12-03 19:35 聯合新聞網 綜合報導



一名媽媽騎機車到加油站加油時，向站員告知要加95無鉛汽油，但站員卻不小心加成92。示意圖，非當事人。本報資料照片 分享 facebook

日前一位媽媽騎機車帶女兒出門到公園玩耍，但是路途中剛好沒油，所以到附近的加油站加油，但是在加油前，她就已和加油站員告知要加「95無鉛汽油」，然而車上插著的卻是92無鉛汽油的油槍，她當下立刻向站員反應，不料店員卻冷冷的回「92的油跟95、98的油都是一樣，不要加柴油就好」，讓她氣的一肚子火。

這名媽媽在「爆怨公社」PO文提到，近日載著女兒騎車到加油站加油，抵達加油站時，她先抱女兒下車並開車廂拿錢，隨後站員便詢問「要加什麽油」，原PO告知對方「95加一百，謝謝」。但當原PO低頭拿錢時，卻看到油槍上寫著92無鉛汽油，抬頭確認後，站員果真加成92無鉛汽油，即使如此原PO當下還是用很平靜的語氣向對方說「我剛剛是說要加95，你怎麼加92？」，結果加油站員不但沒有道歉，反而還一副不在意的認為92、95、98的油都一樣，只要不要加成柴油就好。

事發後，原PO在文中表示，以前自己也做過加油站，怎麼不知道油都是一樣的，甚至懷疑是不是自己「太淺識」，因為她只有聽朋友說過幾家加油站的油不好，並沒有聽過油都一樣的事情。她認為，最讓她生氣的是對方一句道歉也沒有，直呼「真的心裡無限髒話，第一次加油就加到超火」，還語帶憤怒的說「油如果都一樣，幹嘛要分92、95、98？大家都加同一種油就好了啊！」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言聲援原PO「有些加油站店員的素質真的很差」、「應該是缺人吧，所以上面也沒人在管，反正有人在加油，公司有在賺錢就好了」、「先不管油的對錯，服務業態度決定一切」、「這站員在職教育真的有待加強」。

然而事實上，92、95與98無鉛汽油的區別在於「辛烷值」的不同，辛烷值是測定汽油抗爆震能力的指標，92無鉛汽油的辛烷值為92，以此類推。至於要如何選擇適當的油品，則要依據車廠之推薦採用適當辛烷值之汽油去決定，例如引擎壓縮比高的汽車，應採用高辛烷值汽油，若使用低辛烷值的汽油，就會造成不正常燃燒現象，進而會有爆震、耗油和行駛無力的現象產生。

不少網友也提到，其實92和95無鉛汽油差別不大，機車偶爾加錯也沒有影響。「92、95與98還真的全部都加過，真的沒差」、「辛烷值不同不過機車真的都能加沒錯」、「辛烷值不一樣而已」、「基本上車廠沒有指定，92-95的都通用，但指定95的車型引擎不適用於92，會有負面影響」。

如果不小心混加到不同辛烷值的汽油，並不需要把油箱清空，汽油可以混合使用，如95跟98混合，辛烷值會介於98-95間，但要特別注意的是，汽車新加的油要比原汽油辛烷值還要高，不然會讓爆震程度增加，因而傷害到引擎。