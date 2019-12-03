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冬天病後易中風、多次中風易失智 應警覺就醫

2019-12-03 16:49聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

醫師提醒，年長者的腦部血液灌流會受到整體健康狀況影響，大小病後可能中風接著來，進...
醫師提醒，年長者的腦部血液灌流會受到整體健康狀況影響，大小病後可能中風接著來，進入冬季需多加留意。示意圖／ingimage
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血管性失智症是多次腦中風累積的結果，如果能在初次發生就警覺就醫，就更有機會預防更多次的中風，避免不知不覺走上血管性失智症的路。醫師也提醒，年長者的腦部血液灌流會受到整體健康狀況影響，大小病後可能中風接著來，進入冬季需多加留意。

台北醫學大學長期照護學程教授暨附設醫院復健科主治醫師侯文萱表示，血管性失智症是失智症的第二大類，僅次於阿茲海默症，主因是病人曾多次發生梗塞型腦中風，造成腦部血液循環不良，腦細胞死亡，導致智力減退。初次發作時常常是暫時性腦缺血，俗稱小中風，症狀輕微而且在一天內會自動緩解，病人自己都沒發現，都要等到下次更嚴重中風，電腦斷層一照，才知道自己原來已經中風那麼多次了。

侯文萱以坎城影展得獎電影《愛．慕》舉例說，片中老夫老妻獨居，和台灣許多長者也是這樣。侯文萱說，電影開頭，兩人在餐桌上聊天，妻子忽然恍神十幾分鐘，丈夫當場覺得傻眼但不以為意，但其實這就是妻子第一次發生小中風，後來陸續發生第二次和第三次中風，漸漸無法吞嚥、失能臥床。

侯文萱表示，小中風的症狀最明顯的就是恍神，也會有輕微的臉歪嘴斜，但通常一天內就恢復正常，後續很少人會記得就醫。曾經發生小中風者，三個月再中風機率是一般人的9倍，如果能及早就醫，徹底檢查，醫師就能即時介入控制注意血壓、血糖、血脂等可能使血管阻塞惡化的因子。

侯文萱提醒，腦部的血液灌流會受到整體健康狀況的影響，狀況不佳時，腦部灌流也會比較不好。所以在冬天可以觀察到，有些長者是先因為重感冒引發肺炎，結果肺炎好了沒多久就中風。現在天氣越來越冷，正是心血管及腦血管疾病好發的季節，侯文萱提醒民眾應多關懷長輩，發現任何疑似小中風的症狀，應儘速陪同就醫檢查。

腦中風失智症醫師

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