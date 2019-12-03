機車族注意！高濃廢氣吸五年 血管性失智症風險倍增

2019-12-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



最新刊於國際期刊的本土大規模長期觀察性研究發現，長期暴露汽機車廢氣中的二氧化氮，濃度越高，得到血管性失智症診斷的風險增為2.2倍。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook

空氣汙染是世界公認的心血管殺手，對於腦部的威脅亦不容小覷。最新刊於國際期刊的本土大規模長期觀察性研究發現，長期暴露汽機車廢氣中的二氧化氮，濃度越高，得到血管性失智症診斷的風險增為2.2倍。學者提醒政府應持續推動交通工具減排，民眾也要留意減少生活中接觸空汙的機會。

成功大學公共衛生研究所教授李中一、安南醫院神經內科主治醫師李建欣、台北醫學大學長期照護學程教授暨附設醫院復健科主治醫師侯文萱合作，運用環保署76個測站資料及地理資訊系統，比對健保資料庫中831位65歲以上血管性失智智症患者和3324位非患者的健保資料，觀察在2005年到2013年間變化及相關性。

研究者排除患者本身慢性病影響並分別分析多項空汙物質，結果發現，暴露於中濃度的二氧化氮5年後，長者被診斷為血管性失智症的相對風險增為1.6倍；暴露於高濃度二氧化氮5年後，風險更增為2.2倍。此外，一氧化碳也與診斷風險提高顯著相關。

李中一表示，空汙中的二氧化氮和一氧化碳總是同時出現，因為它們都來自於汽機車廢氣。動物實驗發現吸入二氧化氮會降低腦部神經傳導受體的活性，也有可能影響到神經附近血流輸送養分的效率，增加神經退化和腦血管疾病的風險，例如失智症和腦中風。一氧化碳則是會搶走紅血球攜帶氧氣的位置，血液攜氧量下降，導致人體慢性缺氧，促使腦部這類高耗氧器官發生退化或病變。

侯文萱觀察，都會區許多上班族習慣傍晚到公園慢跑，但其實晚上樹木沒有光合作用，不會淨化空氣，如果人又沿著車多的馬路跑，會吸入更多髒空氣，建議公園慢跑最好在白天、路線遠離車流。如果工作需要騎機車、外出發現空氣品質不好，記得務必戴口罩、盡量減少在戶外停留的時間，回到家也要先洗手洗臉，有助將可能接觸到的汙染降到最低。另外也要持續推動汽機車減排、鼓勵使用電動車，才能從源頭減少汙染。