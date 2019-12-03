家長不信邪！直到同事因流感喪命 嚇得向柚子醫師要疫苗

2019-12-03 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



65歲以上的爺奶、學齡前幼童的家長千呼萬喚，第二階段公費流感疫苗終於要在12月8日開打，衛福部疾管署今日特別邀請柚子小兒科診所醫師陳木榮，為幼兒家長們解開流感疫苗常見迷思，他強調，第二階段接種對象是流感重症高危險群，籲依時程完成接種，即可於疫情高峰前產生足夠抗體。

陳木榮回憶，過去民眾對流感疫苗熟悉度不高，每逢公費流感疫苗開打之際，醫院打電話提醒家長帶孩子一起接種，總被罵診所是想多賺一筆錢，近年越來越多家長因過去感染流感的不好經驗「好像被卡車撞到般全身肌肉痛」，會提前詢問流感疫苗何時接種。

其中，讓他印象最深的是一名「頑固」的年輕家長，每年提醒都不願意接種，「我甚至在他的個人註記左上角寫上不要再勸了」沒想到今年這位家長卻主動詢問流感疫苗，柚子醫師好奇這位家長是被什麼事打動，結果是同事因為流感過世，讓他驚覺流感的可怕，才促使他接種疫苗。

陳木榮說，近年國際已將「蛋過敏」從施打禁忌症中移除，接種出現嚴重過敏反應機率極低，去年起國內也開始宣導蛋過敏者也可以施打流感疫苗，但接種前必須先經醫師評估診察，確認身體健康狀況，且接種後記得在現場等待30分鐘，確定無過敏反應再回家。

陳木榮提醒，家中幼兒為第一次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力；由於每家廠牌的疫苗病毒株種類一致且製程相似，2劑疫苗廠商不同也不會影響效果及安全性。

12月8日第二階段開打後將有4090家合約院所及衛生所可提供公費流感疫苗接種服務。因第二階段開打日適逢周日，疾管署副署長羅一鈞表示，已請各縣市政府衛生局鼓勵衛生所或合約院所於開打當日提供接種服務，以利符合資格民眾儘早完成接種。