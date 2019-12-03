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近4周水痘群聚事件16起集中在校園 最快本月進高峰期

2019-12-03 16:38聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

師長注意，水痘流行季節來了，最晚1月將進入高峰期，若天氣越冷、疫情恐會燒越旺，近期水痘群聚事件達近四年次高，其中發生地點最多在校園。疾管署今提醒，由於水痘具高傳染力，可透過空氣或飛沫傳染，留意家中幼童健康，落實手部、呼吸道衛生及生病在家休息等措施，降低傳播風險。

據疾管署資料顯示，上周水痘健保門診就診達861人次，略高於前二周，近4周共通報16起水痘群聚事件，以校園通報案件為多。疾管署防疫醫師黃婉婷表示，水痘雖並非須強制隔離的傳染病，但由於其傳染力強，校園如發生水痘疫情時，疑似症狀者請儘速戴口罩就醫，落實生病不上課。

隔離期間請保持室內空氣流通、做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，經醫師評估傳染力已大幅降低後再復學，防範病毒傳播。黃婉婷說，水痘可經由皮膚接觸直接接觸、空氣或飛沫、或接觸患者的水疱液和黏膜分泌物傳染。

黃婉婷不斷強調水痘傳染力很強，出疹前5天到第一批水疱出現後5天都有傳染力，完全結痂後才不具傳染性。感染初期會有輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等類似感冒症狀，之後開始出現紅疹，並發展成全身性皮疹，隨後轉變為水疱，最後結痂，通常2至4周內可痊癒。

水痘好發於冬季及早春，疾管署副署長羅一鈞表示，小於1歲的嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者等為高危險群，感染水痘後容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。

預防水痘最有效的方法為接種疫苗，提醒民眾應於幼兒出生滿12個月時攜至預防接種合約院所免費接種第一劑水痘疫苗，可獲得86％保護力，另羅一鈞也建議，幼兒在4至6歲入小學前可考慮自費接種第二劑水痘疫苗，保護力可達98％。

據疾管署資料顯示，上周水痘健保門診就診達861人次，略高於前二周，近4周共通報1...
據疾管署資料顯示，上周水痘健保門診就診達861人次，略高於前二周，近4周共通報16起水痘群聚事件，以校園通報案件為多。記者陳婕翎／攝影
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