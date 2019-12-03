幼童公費流感疫苗將開打 醫師籲家長別輕忽

2019-12-03 16:36 中央社 台北3日電



醫師呼籲，現在公費疫苗全是四價疫苗，保護力提升，家長應帶孩子接種，且不用擔心雞蛋過敏等問題。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

65歲以上長者、學齡前幼童的公費流感疫苗將開打，小兒科醫師陳木榮今天呼籲，現在公費疫苗全是四價疫苗，保護力提升，家長應帶孩子接種，且不用擔心雞蛋過敏等問題。

今年公費流感疫苗升級四價並分階段施打，65歲以上長者及學齡前幼兒將於8日開打。這兩類族群罹患流感後，易引起嚴重併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重的繼發性感染或神經症狀等），甚至導致死亡，為流感高風險族群。只要依時程儘速前往接種，則可於流感疫情高峰前產生足夠抗體。

開業小兒科醫師陳木榮下午出席衛生福利部疾病管制署記者會時表示，家裡若有6個月以上至入學前幼兒，開打後起應儘速帶孩子到醫療院所接種公費流感疫苗。流感和一般感冒並不一樣，但有些人會有迷思，覺得「感冒而已幹嘛打疫苗」「不想靠打針產生保護力」甚至認為「得流感再治療就好」。

過去遇到比較「鐵齒」的民眾，陳木榮會苦勸，希望對方打疫苗獲得保護力，不要等生病才痛苦，但有些民眾勸導多年仍不為所動。但日前有民眾突然「頓悟」來打疫苗，一問才發現，因為有同事染流感病逝，才驚覺流感真的不是一般感冒，不能輕忽。

陳木榮說，有病人曾自訴，染流感後身體痠痛到就像被卡車撞過且身體會非常不舒服；今年公費流感疫苗全面升級為四價疫苗，保護力比起三價更為提升，符合公費資格者應積極施打。

此外，陳木榮說，如果9歲以下幼兒「首次」接種流感疫苗，要間隔1個月後接種第2劑，可獲得完整保護力。因每家疫苗病毒株種類一致且製程相似，2劑疫苗廠商不同也不會影響效果及安全性。

流感疫苗有不同廠牌，國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半。

疾管署副署長羅一鈞說，依規定合約院所應將不同廠牌流感疫苗分層放置，並明顯完整標示，避免誤用；接種前，應落實三讀五對，確實核對疫苗廠牌及品名。

羅一鈞說，若未滿3歲幼兒誤接種國光公司疫苗時，因疫苗內含抗原劑量與其他四價疫苗一樣，不需再補接種，但接種院所應告知當事人、追蹤個案狀況，並向衛生局通報接種異常事件。

陳木榮也說，對雞蛋過敏者也可施打流感疫苗，家長不需怕孩子過敏而在接種前吃雞蛋「試用」；只需在接種後留在醫療院所觀察30分鐘即可。

根據統計，公費流感疫苗施打第一階段截至12月1日，接種數約64.1萬人。第二階段開打後將有4090家合約院所及衛生所可提供公費流感疫苗接種服務。

因第二階段開打日適逢週日，疾管署將請各縣市政府衛生局鼓勵衛生所或合約院所於開打當日提供接種服務，以利符合資格民眾儘早完成接種。第三階段的其他公費接種對象，如原訂時程於109年1月1日如期開打，疫苗供應量無虞，請符合公費資格的民眾安心，不用擔心想打打不到。