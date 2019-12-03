影／華航60周年彩繪機 全數到位

2019-12-03 16:01 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



16日是中華航空公司60歲生日，各機隊為了慶祝60周年慶塗裝的彩繪機，3日全數完成，與旅客在空中相遇，與大家分享華航60周年的喜悅與成長。

3日出廠的波音747-400型客機，完成60周年彩繪作業後，4日上午將首次投入營運，執行CI-160及CI-161兩個航班，從桃園往返南韓仁川機場。

為了慶祝彩繪機全數完成，華航修護工廠工作人員3日將維修工具發動機工作架、發動機承放架、發動機整流罩承放架、機翼平台工作架、襟翼承放架、鼻輪工作架、主輪工作架、貨艙工作架、小拖車、三角錐、滅火器等裝備器材，置放在波音747-400型彩繪機前方留影，提前在華航生日前夕交出工作成果。

華航60周年標誌彩繪機塗裝設計，以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為基礎，結合英文「GO」（出發之意）與符號「∞」（無限大之意），象徵華航走過60年，邁向下一個60年。

華航60周年彩繪機，最先挑選空中巴士A350-900機隊1架飛機貼上，後續空中巴士A330-300、波音737-800、波音777-300ER、波音747-400F（貨機）、波音747-400客機等5個機隊，也將各挑選1架飛機貼上，4日起華航一共有6架60周年彩繪機塗裝飛機翱翔天際。