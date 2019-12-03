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市內電話到底要不要取消？過來人曝：留著保命

2019-12-03 16:18聯合新聞網 綜合報導

隨著智慧型手機和通訊軟體的普及，許多人家中已不再安裝市內電話，但卻有網友認為市內...
隨著智慧型手機和通訊軟體的普及，許多人家中已不再安裝市內電話，但卻有網友認為市內電話可以用來保命。示意圖／ingimage
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過去家中通常都會安裝市內電話，但隨著智慧型手機普及，以及免費社交通訊軟體盛行，使用市內電話的人逐漸減少，甚至有不少小家庭根本沒裝設。日前就有一名網友在PTT上PO文表示，目前家裡有一台市內電話，但是只有在選舉的時候才會響，平時在電話聯絡也都是使用網路通話，隨後她就好奇詢問網友「大家會特別取消家裡的最後一支市內電話嗎？」

原PO以「市內電話是不是可以取消了」為題，在文中提到，小時候家裡還有兩台市內電話，一台是專門用來撥接上網，但在網路轉成光纖後就取消了，所以目前家裡只剩一台市內電話，不過只有在選舉快到時，才會響起或使用，就算要打電話，現在也都使用通訊軟體的網路通話，幾乎沒有使用市內電話的機會，所以她才考慮將市內電話取消，也可省下一筆費用。

但PO文一出後，許多網友紛紛勸原PO不要停掉家中的市內電話，並透露「保命功能」，「奉勸不要停掉，需要報案的時候超好用」、「市話打119會馬上知道你在哪裡，為了安全起見還是留著吧！幾十塊月租就當保險費」、「就放著吧，我家前年颱風時停電38小時，連鐵門都打不開，只剩市內電話保命」、「停電36小時你就會懷念市內電話了，月租費才多少，又不是租不起」。

但也有網友認為用不到，就直接停掉「我家根本沒有市內電話」、「家裡真的用不到，根本浪費錢」、「還是趕快取消吧，不然都是造福電信業者」、「早該取消了，根本沒什麼用」、「一個人在外租屋，應該都不會有市內電話」。

PTT停電

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