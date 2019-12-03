寶寶趴睡或與大人同睡一床 專家說易窒息死亡

2019-12-03 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



別再讓小Baby趴睡或跟父母同睡了！高雄醫學大學今舉辦108年高屏區兒少保護成果發表研討會，該校公共衛生學系助理教授梁富文進行一項「兒童死亡回顧分析研究」，共蒐集27名14歲以下兒童死亡案例，其中有5名未滿1歲幼兒死於意外窒息，共同點是與父母同睡大床，或採趴睡姿，最後因父母一時疏忽而釀成悲劇。

該項分析研究是由國健署委託高醫大與成功大學在2018年執行的先驅計畫，在高雄、台中、花蓮三地進行27名兒童死亡回顧研究，發現有5名滿月到8個月大的嬰兒死因與睡眠環境息息相關，除了呈趴睡或側睡姿，也多與父母同睡一床。

梁富文說，有名滿月嬰兒因媽媽習慣半夜側餵哺乳，平時就與父母同睡一張床，但某日父親醒來，嬰兒已窒息身亡；另名3個月大嬰兒是由保母照顧，凌晨喝奶後未拍嗝並讓其側睡，結果早上已翻呈趴睡姿窒息死亡；也有名4個月大嬰兒疑睡著時從嬰兒床翻落一旁記憶床墊，口鼻朝下陷在床墊內窒息死亡。

高醫小兒心肺科主任徐仲豪表示，許多父母以為小孩趴睡較好睡，但萬一若發生缺氧，反而不易醒來；其次，父母與孩子同床，也容易睡熟時不小心壓到孩子，而造成新生兒窒息；他呼籲1歲以下寶寶任何時間皆應保持「仰睡」姿勢，且和大人要「同室不同床」。

徐仲豪建議，除了讓新生兒睡在單獨的嬰兒床，床墊材質盡量不要選擇太軟或不會回彈的床墊，床上也要避免堆置太多棉被、填充玩具或枕頭，避免蓋到嬰兒呼吸道，或翻身時小臉卡在床角凹陷處而無法呼吸。

梁富文認為，這27名個案中有17名（63%）都是意外事故或他殺，其實是可預防的。針對兒虐及意外事件頻傳，立法院今年3月通過修正兒少法第13條，增列中央衛生主管機關進行6歲以下兒童死因回溯分析並定期公布分析結果，希望建立兒少成長的友善環境，讓未來主人翁能平平安安長大。