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在飛機上莫名被白眼？ 15種失禮行為你中幾個

2019-12-03 15:57聯合新聞網 綜合報導

飛機上由於空間狹小，更應該注重禮儀。示意圖／Ingimage
飛機上由於空間狹小，更應該注重禮儀。示意圖／Ingimage
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透過飛機旅行，是許多現代人生活中不可或缺的經驗。然而，有許多人並不熟悉在飛機上應該遵循的禮儀，造成自己或是他人的不快。

美國Huffpost採訪了「Mannersmith禮儀顧問公司」的社長姚蒂・斯密（Jodi R.R. Smith），她表示，「在狹小的空間中，人跟人之間的禮儀會變得比平時更佳重要。如果是搭乘電車，遇到無法忍受的事情或許還可以下車離開，但在飛機上是不允許的，」也因此，她認為，在飛機上的禮儀就變得更加重要。其中，以下十五種行為便是應該在飛行中盡量避免的。

1.攜帶強烈氣味的食物

攜帶食物或點心進入機艙前，務必注意自己所攜帶的食物會不會發出濃烈的氣味。在狹小的機艙內食用強烈氣味的食物，會有影響到其他旅客之虞。當然，斯密社長也提醒各位乘客，務必注意體味的問題。「例如要在參加完馬拉松後搭乘飛機的旅客，也請務必沖澡之後、或至少擦澡之後再搭乘。」

2.對其他乘客進行攝影

對不認識的乘客拍照其實是非常不得體的行為。德州禮儀學校的創辦人戴安・高茲萬（Diane Gottsman）提醒大家，「無論在什麼樣的情況下都請盡量避免。就算只是拍攝其他乘客的穿著、行李、或者是玩樂的樣子，也都是非常失禮的事情。」

3.大聲喧嘩

正如大家所知，大聲叫喚、對話，或是將飛機上的娛樂機台的耳機拔掉，用大音量播放等，都是有礙觀瞻的行為。

4.將機艙當作美容院

雖然有些人會在機艙中磨指甲、潔牙等，『Everyday Etiquette』的作者、禮儀專家帕麗榭・羅熙（Patricia Rossi）便指出，飛機是交通工具而不是美容院，即便是使用洗手間進行儀容整潔，也會因為占用時間過長而影響到其他乘客，應盡量避免。

5.不遵守扶手禮儀

一般而言，扶手的分配通常是由靠走道的人使用走道側扶手、靠窗的人使用靠窗側扶手、中間的兩個扶手則是給中間的人使用。然而，高茲萬也提醒，「走道側的扶手，由於常常會有人經過，因此有時候也需要跟坐在中間的人輪流使用。」四排座或兩排座也會有類似的問題，因此使用扶手時務必和其他乘客溝通後使用。

6.侵入他人私人空間

在飛機上，每個人的私人空間其實都被壓縮得非常狹小。倘若為了自己的舒適，而侵入他人的私人空間，其實是非常失禮的。有些乘客會將腳伸長到前座乘客的扶手下方，甚至踢到對方的手臂，請大家盡量避免這種狀況。此外，咳嗽或打噴嚏的時候，也請盡量避免影響他人。

7.粗魯對待空服員

曾任空服員的賈桂琳・魏墨（Jacqueline Whitmore）表示，許多乘客會強調自己擁有的權利，而忽視空服員其實是以保護乘客安全為優先的職位。其實，如果友善對待空服員，他們或許反而會更願意幫助你，即使是不在他們職責之內的工作。賈桂琳也建議乘客們多多對空服員表達感謝，促進彼此之間的良好關係。

8.敵視幼兒家長

「許多乘客或許會因為小孩的哭聲而認為被干擾，進而對家長們產生不理解的情緒，」姚蒂指出，「然而，在飛機上，我們希望大家都能夠保持寬容的心態。如果是對於照顧兒童有更多經驗的旅客，也希望能夠互相幫助。」

9.放任兒童任意行動

反過來說，也希望家長能夠盡量約束自己的孩子，盡量不要讓他們做出踰矩的行為。

10.佔用座位上方的收納空間

乘客所購買的座位一開始便包含了收納空間的費用，因此，如果佔用了超過自己額度的空間，對於其他旅客會造成非常大的不便。還有像是為了方便下飛機，不將自己的行李帶到座位附近，而是放在距離出口較近的收納箱，導致附近的乘客可利用的空間減少等。此外，也有發生過乘客為了拿取自己的物品，而破壞其他人行李的案例。

11.赤腳

睡覺時將鞋襪脫去可能對於自己來說是很舒適的事情，但是卻容易導致客艙內有不好聞的氣味，影響其他乘客。赤腳在客艙內行走更是令人困擾。

12.在不恰當的時間使用洗手間

由於機艙內在起飛時是不能使用廁所的，若有人在起飛前上廁所，飛機便必須等待廁所淨空。此外若遇上服務時間，空服人員會推著推車在走道上，這時候若起身前往洗手間，空服員就必須要讓出走道位置，會影響到服務的動線。

13.與其他乘客爭吵

如果遇到鄰座的乘客有欠缺禮節的行為，姚蒂指出，還是希望大家理性溝通，如果對方真的屢勸不聽，可以請空服員協助。

14.將椅背靠到後座乘客的膝蓋上

一般在起飛完成以後，機艙內的乘客可以選擇調整自己的椅背。但由於後座乘客的身高，可能會有沒辦法完全躺下的情形發生。如果堅持往後，反而會造成對方的困擾，因此，希望大家可以盡量將椅背維持在不打擾後座乘客的高度。

15.離開時爭先恐後

許多人或許會希望在降落後盡快離開，然而，倘若爭先恐後，恐怕只會造成離開的速度更加緩慢。倘若真的有必須趕往轉機班次的狀況，請乘客務必通知空服人員。

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