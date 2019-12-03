泰國染麻疹多次就醫才確診 感染者搭公車趴趴走

2019-12-03 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



麻疹又現蹤，衛福部疾管署今公布上周新增1例境外移入麻疹病例。疑似是因為到泰國旅遊，不小心帶著麻疹疫情回國，還沒發病的可傳染期間，多次搭乘台北市的公車趴趴走。

後來發病多次就醫、住院，也沒有被發現感染麻疹，直到發病第8天才確診。衛生單位已初步掌握個案接觸者共480人，尤其醫療院所接觸者470人最多，將監測至12月13日。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，個案是一名北部30多歲女性，11月7日至16日與友人至泰國旅遊，11月21日出現發燒、喉嚨痛及紅疹症狀至診所就醫，她目前仍在醫院治療，其泰國旅遊同行友人均無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞說，個案發病後出現的症狀都是典型麻疹症狀，但研判因目前國內非麻疹流行期，醫師警覺性不高，個案發病隔天後開始到處就醫，卻被兩家診所都認為是感冒。因症狀持續且出現呼吸喘情形，轉送區域醫院並收治住院，但一開始也被認為是泌尿道感染，直到29日才確診。

黃婉婷提醒，個案在11月18日至20日的可傳染期間曾搭乘644公車、綠8公車及忠孝線線公車，且曾在信義區越南小吃店用餐。曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，盡速與衛生單位聯繫，由其戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

我國今年累計134例麻疹病例，其中80例為國內感染，其中57例為接觸者；54例為境外移入病例，其中46例為本國籍民眾，感染國家以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊29例最多，其次為商務及探親。