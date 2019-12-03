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農委會利多要知道！無農保老農亡故可領10萬慰問金

2019-12-03 14:51聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

今年農委會釋出多項利多政策，應高市立委邱議瑩邀請，農委會副主委陳添壽頻率團隊下鄉舉辦農業政策座談會，繼阿蓮座談會後，今天率團隊前進杉林大愛。陳添壽表示，農民年滿65歲、農保年資25年以上，未具農保資格的老農身故後仍可領取10.2萬元「喪葬慰問金」，9月政策上路後，已有77人提出申請。

立委邱議瑩邀集農委會副主委陳添壽及農委會團隊下鄉，今天上午在杉林大愛活動中心與農民交流。農委會針對農保、職災保險、農業保險、農業天然災害現金救助、農機補助，以及未來將推動的農民退休制度等政策進行說明。

參與座談的農民反映意見多，有人是申請農保審查未過，也有人抱怨承租國有林地、國有財產局土地等相關限制問題。因多數屬於個案問題，立委邱議瑩請陳情者留下資料，日後協助處理。

現行的農保農民亡故可領取15.3萬元「喪葬津貼」，但有不少老農投保3、40年，卻因出售農地導致晚年失去農保，死後連「棺材本」都領不到。農委會副主委陳添壽表示，108年9月6日之後，農民滿65歲、農保年資25年以上，因土地轉移（農地出售）導致失去農保，仍可領取10.2萬「喪葬慰問金」，此政策是邱議瑩任內爭取的成果，目前已有77件申請件數。

此外，務農中暑或返家清洗作物導致手指割傷等情況都可申請職災保險理賠；農民退休金制度會以現有的老農津貼為基礎，辦法仍在研擬中。

農委會副主委陳添壽（右二）下鄉與農民座談。記者徐白櫻／攝影
農委會副主委陳添壽（右二）下鄉與農民座談。記者徐白櫻／攝影
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高市立委邱議瑩（左二）舉辦農業座談會，農委會副主委陳添壽（左三）頻率團隊說明相關...
高市立委邱議瑩（左二）舉辦農業座談會，農委會副主委陳添壽（左三）頻率團隊說明相關政策。記者徐白櫻／攝影
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農民農委會邱議瑩

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