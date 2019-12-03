農委會利多要知道！無農保老農亡故可領10萬慰問金

2019-12-03 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



今年農委會釋出多項利多政策，應高市立委邱議瑩邀請，農委會副主委陳添壽頻率團隊下鄉舉辦農業政策座談會，繼阿蓮座談會後，今天率團隊前進杉林大愛。陳添壽表示，農民年滿65歲、農保年資25年以上，未具農保資格的老農身故後仍可領取10.2萬元「喪葬慰問金」，9月政策上路後，已有77人提出申請。

立委邱議瑩邀集農委會副主委陳添壽及農委會團隊下鄉，今天上午在杉林大愛活動中心與農民交流。農委會針對農保、職災保險、農業保險、農業天然災害現金救助、農機補助，以及未來將推動的農民退休制度等政策進行說明。

參與座談的農民反映意見多，有人是申請農保審查未過，也有人抱怨承租國有林地、國有財產局土地等相關限制問題。因多數屬於個案問題，立委邱議瑩請陳情者留下資料，日後協助處理。

現行的農保農民亡故可領取15.3萬元「喪葬津貼」，但有不少老農投保3、40年，卻因出售農地導致晚年失去農保，死後連「棺材本」都領不到。農委會副主委陳添壽表示，108年9月6日之後，農民滿65歲、農保年資25年以上，因土地轉移（農地出售）導致失去農保，仍可領取10.2萬「喪葬慰問金」，此政策是邱議瑩任內爭取的成果，目前已有77件申請件數。