影／太冷了！合歡山壁鋪薄冰 連水窪都凍成冰池

2019-12-03 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



入冬首波冷氣團報到，中央氣象局指出，若水氣和低溫配合得宜，周四、五氣溫有機會迎來今年的初雪；而氣溫昨起明顯轉冷，合歡山冰柱乍現，今天氣溫更低，不僅沿途山壁鋪上薄冰，甚至冷到水窪都凍成小冰池，也令追雪族更加期待。

而民眾最關心高山何時降雪，中央氣象局昨指出，周三至五全台有雨，水氣應該夠，就看溫度是否能搭配，若降至0度降雪機率大，在溫度和水氣配合的情況下，合歡山、玉山等3000公尺以上高山，周四或五很有機會降下今年的第一場瑞雪。

但從今天凌晨至今，合歡山頂觀測最低溫出現清晨6時的1.7度，不過濕度到目前為止都仍未超過5成，要追雪還得等等；不過，清晨低溫也讓台14甲線部分路段山壁或水窪結冰，因此出現薄冰層、冰柱或小冰池等景致。

有民眾因此拍下沿途結冰狀況，松雪樓也表示，影片中，台14甲32K處旁山壁被拍到流水般的冰柱，旁邊凹洞水窪也因低溫凝結成冰池，就算把手套丟進水窪也不會沉入，但以登山杖戳則可戳出小洞，可以確定水面已經凍成冰。